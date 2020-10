vor 18 Min.

Bei Rettungseinsatz in Augsburg: 28-Jähriger tritt Polizisten gegen Kopf

Polizei und Rettungsdienst werden in Augsburg zu einem hilflosen Passanten gerufen. Im Rettungswagen randaliert er laut Ermittlungen.

Ein 28-Jähriger hat am Donnerstag in Augsburg in einem Rettungswagen laut Polizei zwei Rettungsdienstmitarbeiter und zwei Polizisten verletzt. Ein Polizeibeamter wurde gegen den Kopf getreten und blieb über Nacht wegen des Verdachts auf eine schwere Gehirnerschütterung zur Beobachtung in der Uniklinik.

Gegen 13.50 Uhr hatten Passanten den 28-Jährigen sichtlich desorientiert und am Boden liegend in der Philippine-Welser-Straße gefunden und Hilfe gerufen. Im Rettungswagen habe der zuvor kollabierte Mann dann plötzlich randaliert, so die Polizei. Als er fixiert werden sollte, kam es zu den Verletzungen bei den Einsatzkräften. Während der Fahrt im Rettungswagen und im Behandlungszimmer beleidigte der 28-Jährige die Einsatzkräfte und bedrohte sie mit dem Tode, so die Polizei. Der Mann wurde wegen seines Verhaltens ins Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Gegen ihn wird unter anderem wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. (skro)

