vor 17 Min.

Betrunkener Mann gibt in Haunstetten Schüsse ab

Mit einer Schreckschusspistole sorgte ein Mann in Haunstetten für Aufregung.

Für einen Polizeieinsatz sorgte am Freitagabend ein Mann, der mit einer Schreckschusspistole um sich schoss. Einsatzkräfte trafen ihn später am Ostufer des Ilsesees an.

Am Freitagabend gingen gegen 19.50 Uhr bei der Polizei mehrere Mitteilungen ein, dass im Bereich der Tuchbleichstraße ein Mann auf offener Straße mit einer Pistole in die Luft schießen würde.

Im Rahmen einer sofortigen Fahndung trafen Einsatzkräfte wenig später am Ostufer des Ilsesees auf einen erheblich alkoholisierten 29-jährigen Mann, der eine noch geladene Schreckschusspistole bei sich hatte und die Schüsse zuvor abgegeben hatte. Der Beschuldigte muss sich wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz verantworten. (bau)

