Brand in Augsburg

17.09.2021

Wird nur die Fassade des Hauses in der Karolinenstraße wieder aufgebaut?

Zwei große Autokräne sind in der Karolinenstraße in Augsburg jetzt im Einsatz, um ein Nachbargebäude des Brandhauses zu sichern.

Plus An der Brandruine und einem Nachbarhaus in der Karolinenstraße laufen Sicherungsarbeiten, um einen möglichen Einsturz zu verhindern. Das sagt der Denkmalschutz zum Wiederaufbau.

Von Eva Maria Knab

Aktuell sieht die Brandruine in der Karolinenstraße 15 ziemlich deprimierend aus. Nachdem das Feuer endgültig gelöscht ist, müssen die Überreste des historischen Wohn- und Geschäftshauses eine Notsicherung bekommen. Auch für den Bürgersteig und die Straße davor wird ein Schutzgerüst errichtet, falls Teile der Ruine herabfallen sollten. Die Arbeiten werden voraussichtlich mehrere Tage dauern. Gleichzeitig nimmt die Debatte Fahrt auf, was mit den Resten des bedeutenden Baudenkmals weiter passieren soll. Die Stimmen, die eine Rekonstruktion der historischen Fassade fordern, mehren sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen