16:05 Uhr

Brutale Attacke: Mann soll Kontrahenten mehrfach gegen Kopf getreten haben

Ein Mann soll einem 19-Jährigen in Augsburg-Hochfeld mehrfach gegen den Kopf getreten haben, als dieser bereits am Boden lag.

Am Samstag gerieten in Augsburg-Hochfeld zwei Gruppen aneinander. Als ein Mann einen anderen anspuckt, eskaliert die Lage. Einem 19-Jährigen wurde mehrfach gegen den Kopf getreten.

Zu einer Gewalttat ist es am Samstag gegen 23.50 Uhr im Alten Postweg gekommen. Nach Polizeiangaben trafen dort zwei Personengruppen aufeinander, ein 21-Jähriger soll einen 19-Jährigen demnach wohl grundlos angespuckt haben. Ein Begleiter des 19-Jährigen wollte den Schilderungen zufolge schlichten und wurde daraufhin von einem 22-Jährigen niedergeschlagen. Der 21-Jährige schlug den dadurch am Boden liegenden Mann noch mehrfach ins Gesicht, so die Polizei.

Heftige Schlägerei in Augsburg: 22-Jähriger tritt Mann gegen den Kopf

Auch der 22-Jährige ging den Niedergeschlagenen demnach an: Er trat wiederholt mit dem Fuß auf seinen Kopf ein. Der Mann am Boden erlitt massive Verletzungen im Kopfbereich. Er wurde stationär im Universitätsklinikum Augsburg aufgenommen. Die Beteiligten waren zum Teil alkoholisiert. Die Staatsanwaltschaft bei den beiden Tätern eine Blutentnahme ein. Der 22-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. (jaka)

