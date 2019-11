vor 36 Min.

Das erwartet Sie heute bei der Shopping-Night in Augsburg

Shopping-Night in Augsburg: Am Freitag haben die Geschäfte in der Innenstadt und die City-Galerie bis Mitternacht geöffnet.

Shopping-Night in Augsburg: Am Freitag sind Geschäfte und der Christkindlesmarkt länger geöffnet. Besucher können sich auch über Aktionen freuen.

Von Lisa Gilz

Am Freitag findet die Shopping-Night in Augsburg statt. Sie fällt in diesem Jahr mit dem sogenannten „Black Friday“ zusammen, an dem Händler seit einigen Jahren – wie in Amerika – mit Rabatten werben. Außerdem gibt es am Freitag in der Stadt verteilt verschiedene Aktionen. Ein Überblick:

Shopping-Night in Augsburg: Das ist am Freitag alles geboten

Märchenstraße: Wer bis jetzt noch nicht die Zeit hatte, kann an dem Abend den Einkaufsbummel nutzen, um sich die diesjährige Märchenstraße anzusehen. Unter dem Motto „Petterson und Findus kriegen Weihnachtsbesuch“ sind zwischen Rathaus- und Moritzplatz verschiedene Schaufenster mit Puppeninstallationen ausgeschmückt, die in der richtigen Reihenfolge eine Geschichte ergeben. Verstrickt in die Geschichte sind Rätsel. Wer alle löst, hat die Chance, einen Preis zu gewinnen.

City-Galerie Neben den Geschäften in der Innenstadt, macht auch die City-Galerie bei der Shopping-Night mit und hat bis 24 Uhr geöffnet. Ein Highlight ist das Jonglage-Duo „Take Two“. Die Cocktailshow-Experten wollen zwischen 18 und 22 Uhr eine Mischung aus Cocktails und Showeinlage anbieten.

Christkindlesmarkt Während der Christkindlesmarkt normalerweise schon um 20 Uhr schließen muss, bleiben am Freitag zur Einkaufsnacht auch hier die Buden bis Mitternacht geöffnet.

"Nacht der 1000 Lichter" in der Augsburger Altstadt

Altstadt Parallel zur Shopping-Night findet die „Nacht der 1000 Lichter“ statt. Die Altstadt wird durch eine besondere Installation erleuchtet. Die kleinen Geschäfte dort laden zum Bummeln ein.

Service Damit der Abend nicht nur mit dem Schleppen schwerer Tüten verbracht wird, kann man bei „Bücher Pustet“ in der Karolinenstraße umsonst seine Einkäufe abstellen. Bewohner des Stadtgebietes Augsburg haben sogar die Möglichkeit, sich ihre Einkäufe am nächsten Tag kostenfrei liefern zu lassen. Auch die Stadtwerke bieten ein Gepäckbus am Moritzplatz.

Weihnachtsinsel Am Freitag startet auch der Marktbetrieb auf der Weihnachtsinsel, der Markt für Kunst, Handwerk und Kultur im Hof des Zeughauses. Der beliebte Weihnachtsmarkt mit alternativem Touch hat am Freitag bis 22 Uhr geöffnet und am Samstag, 30. Dezember, und Sonntag, 1. Dezember, jeweils von 11 bis 20 Uhr. Die darauffolgenden Wochen hat die Weihnachtsinsel jeweils von Donnerstag bis Sonntag zwischen 11 und 20 Uhr geöffnet. Außerdem am Montag, 23. Dezember, ebenfalls von 11 bis 20 Uhr. Neben den verschiedenen Buden mit Glühwein, Keramik, Holzschnitzereien und Glasarbeiten, bietet die Weihnachtsinsel auch noch ein umfangreiches Kulturprogramm mit Musik und Theater an.

