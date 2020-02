Das hat die neue Leiterin der Augsburger Stadtbücherei vor

Plus Tanja Erdmenger bringt viele Ideen für die Bibliothek mit. Vieles hat mit Digitalisierung zu tun - aber auch mit persönlichen Begegnungen.

Nach langer Suche ist die Stelle neu besetzt: Tanja Erdmenger, 51, übernimmt ab April die Leitung der Stadtbücherei Augsburg. Sie folgt auf Manfred Lutzenberger, der die Bücherei zuvor 29 Jahre lang geleitet hatte und er im Frühjahr 2019 in den Ruhestand ging. Am Freitag stellte sich Tanja Erdmenger offiziell vor und präsentierte neue Arbeitsschwerpunkte und Ideen, wie die Stadtbücherei in Zukunft aussehen soll. Erdmenger möchte die Digitalisierung der Stadtbücherei vorantreiben und nachhaltige Konzepte entwickeln.

Tanja Erdmenger ist Leiterin der Stadtbücherei in Augsburg

Um die Stadtbücherei zu einem nachhaltigen Ort zu gestalten, plant Tanja Erdmenger, zukünftig mit lokalen Organisationen wie der Lokalen Agenda 21 zusammenzuarbeiten. „Als neue Leiterin möchte ich außerdem mehr Menschen in die digitale Welt mitnehmen – besonders die, die keine Medienkenntnisse haben“, sagt Erdmenger. Dazu möchte die neue Büchereichefin den

Besuchern Hilfestellungen bei neuen Kommunikations- und Informationsgeräten geben und beispielsweise zeigen, wie E-Books heruntergeladen und genutzt werden können. „Ich möchte, dass die Stadtbücherei ein Ort ist, an dem alle Menschen Zugang zu Informationen erhalten und sich gerne aufhalten“, erklärt Tanja Erdmenger.

Die Stadbücherei Augsburg ist beliebt. Bild: Silvio Wyszengrad

Die 51-Jährige hat zuvor 28 Jahre lang bei der Münchner Stadtbibliothek gearbeitet, davon zwölf Jahre als Lektorin. Dort war die digitale Medienbildung ihr Arbeitsschwerpunkt. In der deutschen Kultur- und Bibliothekslandschaft sei sie seit ihrer Tätigkeit als Lektorin sehr gut vernetzt.

„Bevor ich in München gearbeitet habe, war ich auch mal Praktikantin in der Augsburger Stadtbücherei“, erzählt Tanja Erdmenger. Sie ist gebürtige Augsburgerin und wohnte auch schon hier, bevor sie die Stelle als Leiterin annahm. „Ich freue mich, dass ich jetzt in der Bücherei meiner Heimatstadt arbeiten kann“, gesteht sie.

Die Augsburger Stadtbücherei als Ort, an dem Menschen sich treffen

Für ihre Arbeit als neue Leiterin möchte Tanja Erdmenger an das Bibliothekskonzept anknüpfen, das die Stadt 2013 als politischen Auftrag erstellte. „Auch wenn digitale Medien immer bedeutender werden, ist die Bücherei immer noch ein wichtiger Versammlungsort, an dem Menschen sich treffen und austauschen“, sagt Erdmenger. Deshalb wird die Stadtbücherei Augsburg nach wie vor viele Veranstaltungen und Workshops anbieten, um Raum für Diskussionen zu schaffen. Auf diesem Weg möchte die neue Leiterin, dass sich die Büchereibesucher auch an stadtpolitischen und gesellschaftlichen Entwicklungen beteiligen können. Die Stadt wächst und erschließt immer mehr Wohngebiete. Zur aktuellen Kommunalwahl hat Tanja Erdmenger deshalb einen Wunsch geäußert: „Es gibt noch Stadtgebiete wie die ehemalige Reesekaserne und Haunstetten, die keinen öffentlich zugänglichen Raum haben und dankbar für eine Bücherei wären.“

Es fällt kaum ins Auge, doch das Dach der Augsburger Stadtbücherei ist begrünt. Die Fläche umfasst rund 800 Quadratmeter, der Pflegeaufwand hält sich laut Auskunft des Gebäudetechnikers in Grenzen. Bild: Silvio Wyszengrad

Für die Stadtbücherei gibt es derzeit zwei Stadtteil-Projekte: Die Gögginger Bücherei zieht aus dem Alten Rathaus in das Gebäude neben der Sparkasse und wird dadurch größer und moderner. Die Räume werden Mitte dieses Jahres frei. In Lechhausen wechselt die Stadtteilbücherei innerhalb des Gebäudes. Statt 200 Quadratmetern stehen dort künftig 570 zur Verfügung.

Das neue Ziel von Tanja Erdmenger ist außerdem, so viele Menschen wie möglich zu erreichen – egal, ob Jung oder Alt, mit oder ohne Beeinträchtigung. „Als Stadtbücherei werden wir auch die Inklusion fördern und versuchen, Menschen aus allen Randgruppen mit ins Boot zu holen. Jeder soll hier einen Zugang zu Medien finden“, erläutert die neue Bücherei-Leiterin.

Dafür plant Erdmenger Kooperationen mit kommunalen Einrichtungen wie Schulen, Serviceeinrichtungen und Jugendarbeit einzugehen. „Ich möchte auch eine digitale Strategie ausarbeiten, damit die Stadtbücherei in den sozialen Medien präsenter wird“, führt sie aus. „Ich denke, dass die Bücherei besonders auf Instagram großes Potenzial hätte, viele User anzusprechen.“

Die neue Leiterin der Stadtbücherei ist selbst gerne auf Twitter unterwegs. „Durch soziale Medien kann ich mit vielen Menschen und Organisationen in Kontakt treten, mit denen es sonst nicht möglich wäre“, findet Tanja Erdmenger. Sie sieht ihre Aufgabe als neue Leiterin auch darin, den aktuellen Medienbestand mit neuen Büchern, Filmen und Musik zu ergänzen. Neben all den neuen Konzepten und Ideen für die Stadtbücherei wartet auf Tanja Erdmenger schon der erste Arbeitsauftrag: Auf der Hundertjahrfeier der Stadtbücherei am Freitag, 6. März, wird sie ihre ersten Grußworte als neue Leiterin sprechen.

