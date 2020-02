15:00 Uhr

Das ist bei der Baumesse "Bau im Lot" geboten

Am Freitag startet die „Bau im Lot“, die ins Programm der Augsburger Immobilientage eingebunden ist. Was Besucher erwartet und wo es Parkplätze gibt.

Von Michael Hörmann

Das Handwerk boomt. Die Auftragsbücher vieler heimischer Betriebe sind voll. Es könne kaum besser laufen, sagt Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer (Hwk) zur konjunkturellen Lage im Handwerk. Ist es daher überhaupt nötig, in eigener Sache zu werben? Für 30 heimische Unternehmen führt an einer öffentlichkeitswirksamen Aktion kein Weg vorbei: Sie sind bei der Handwerksmesse „Bau im Lot“ vertreten, die am Freitag im Messezentrum Augsburg beginnt. Drei Tage dauert die Veranstaltung, zu der bei freiem Eintritt annähernd 30.000 Besucher erwartet werden. Die „Bau im Lot“ ist eingebunden ins Programm der Augsburger Immobilientage. Beide Veranstaltungen kooperieren seit vielen Jahren.

Im Verein „Qualität am Bau“ haben sich die teilnehmenden Handwerksfirmen aus der Region zusammengetan. Sie stehen nach eigenen Angaben für qualitätsbewusstes Bauen. Es gebe eine freiwillige und regelmäßige Selbstkontrolle, sagt Sprecher Joachim Heinze. Er bestätigt die Einschätzung des Hwk-Hauptgeschäftsführers zur wirtschaftlichen Situation im Handwerk. In diesem Jahr seien drei Aussteller weniger mit von der Partie: „Ganz einfach deshalb, weil die Unternehmen nicht groß genug sind, um neben dem normalen Geschäftsbetrieb parallel noch einen Messeauftritt zu stemmen.“

"Bau im Lot": Aussteller rechnen mit guten Geschäften

Dennoch werde ab Freitag ein breites Spektrum an handwerklichen Leistungen angeboten, verspricht Heinze: „Für die Betriebe, die mitmachen, geht es darum, Präsenz zu zeigen.“ Zudem zeigten die Erfahrungen aus den Vorjahren, dass auf der Messe gute Geschäfte erzielt würden. Meist läuft es zunächst auf eine Kontaktaufnahme zu, die dann nach der Messe mit konkreten Aufträgen fortgesetzt wird. Ein großes Thema wird wieder das sogenannte „Smarthome“ sein, also ein mit technischen Hilfsmitteln ausgestatteter Wohnraum. Weitere Einzelsteuerungen, wie etwa ein automatischer Türöffner, werden ebenfalls präsentiert. Die Handwerker sitzen in Halle 7 auf dem Messeareal.

300 Aussteller sind bei den Immobilientagen dabei. Auf einer Gesamtfläche von 20.000 Quadratmetern in vier Hallen plus der Freifläche wird über den Immobilienmarkt in allen Facetten informiert. Zudem gibt es insgesamt 180 Fachvorträge.

Die Handwerkskammer ist ebenfalls aktiv

Auch die Handwerkskammer selbst setzt auf Aktionen, um in diesem Fall für den Handwerksberuf zu werben. Zuletzt machten sich 130 Talente des FC Augsburg und des AEV ein Bild von den Karrieremöglichkeiten im Handwerk. Unter anderem im neu gebauten Berufsbildungs- und Technologiezentrum der HWK wurden insgesamt zehn Berufe vorgestellt.

Beide Messen finden von Freitag, 14. Februar, bis Sonntag, 16. Februar, statt. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Parken auf dem Messeparkplatz und dem Uniparkplatz kostet jeweils fünf Euro.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen