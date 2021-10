Debatte

vor 16 Min.

Helio & Co.: Einkaufspassagen sind in Augsburg kein Selbstläufer mehr

Plus Das Helio am Augsburger Hauptbahnhof bleibt hinter den Erwartungen zurück. Liegt es nur an der Baustelle und Corona oder sind Einkaufspassagen nicht mehr attraktiv?

Von Andrea Wenzel

An Einkaufspassagen wie dem Helio oder der einstigen Viktoria- oder Ludwigpassage scheiden sich die Geister. Die einen finden sie praktisch, die anderen können auch ohne sie. Fest steht, dass sie grundsätzlich an Reiz verloren haben. Vor zwanzig Jahren galten sie noch als Erlebniswelten mit "Wow"-Charakter. Heute sind viele in die Jahre gekommen - und für Kunden selbstverständlich geworden. Ein verändertes Anspruchsdenken und Einkaufsverhalten sowie die rückläufige Bedeutung des Innenstadthandels nehmen Einfluss auf diese Entwicklung. Viele Passagen - auch in Augsburg - haben das in den vergangenen Jahren zu spüren bekommen.

