vor 35 Min.

Der Badespaß bleibt ungetrübt

Stadt verweist auf Untersuchungen

Die Badesaison geht langsam zu Ende. Wer gerne in Seen im Stadtgebiet badet, kann dies gefahrlos tun. Dies teilt die Stadt Augsburg mit. Die vorgeschriebenen monatlichen Wasseruntersuchungen aller EU-Badegewässer in den Sommermonaten haben für die Augsburger Badegewässer durchweg Normalbefunde ergeben – auch was Blaualgen betrifft. „Nach Bekanntwerden des ungewöhnlichen Blaualgen-Befundes im Mandichosee hat sich die Stadt zur Gewährleistung der höchstmöglichen Sicherheit für die Bürger dazu entschlossen, die in der Tabelle aufgeführten Gewässer auch auf das Vorkommen von Blaualgen, insbesondere der Gattung Tychonema, untersuchen zu lassen“, so Ulrich Storr, Leiter des Gesundheitsamtes. Demnach war das Wasser in allen Gewässern klar und die Sichttiefe nicht beeinträchtigt. Untersuchungen fanden statt im Autobahnsee, Kuhsee, Bergheimer Baggersee, Ilsesee und im Spickelbad. (möh)

