vor 35 Min.

Der Gartenkalender 2021 ist da – und tut wieder Gutes

Der neue Kalender "GARTENGLÜCK in Schwaben und Oberbayern 2021" gewährt intime Einblicke in die unterschiedlichsten Garten-Arten und Parkanlagen. Wo er zu kaufen ist.

Grüne Oasen hinter Zaun und Hecke: Mit dem neuen Kalender "GARTENGLÜCK in Schwaben und Oberbayern 2021" werden nicht nur intime Einblicke in die unterschiedlichsten Garten-Arten und Parkanlagen gewährt, sondern auch ein Euro pro verkauftem Kalender wird an die Kartei der Not gespendet.

Das bietet der Gartenkalender 2021

Zwölf Monate voller zauberhafter Motive aus den Gärten unserer Region – vom Ries im Norden bis zum Allgäu im Süden, vom Schlosspark bis zum Bauerngarten. Das Besondere an diesem stilvollen Jahresbegleiter ist, dass er die Natur aus Blickwinkeln zeigt, die sich dem Betrachter normalerweise entziehen: Es sind Privatleute, die ihre Gartentüren öffnen und damit ein Stück Persönliches preisgeben, um andere an ihrer Freude teilhaben zu lassen. Sinnsprüche ergänzen die kunstvoll fotografierten Monatsblätter.

Die zwölf hochwertigen Bilder in Kunstdruck-Qualität sind wie Fenster in die Natur für die Wohnung oder das Büro.

Der Kalender kostet 24,90 Euro (1 Euro geht an die Kartei der Not) und ist erhältlich bei allen Servicepartnern der Augsburger Allgemeinen, im Onlineshop unter www.augsburger-allgemeine.de/shop oder telefonisch unter 0821/777-4444. (AZ)

Themen folgen