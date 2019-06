vor 8 Min.

Der „singende Fliesenleger“ singt bei Abistreich

Der Augsburger DSDS-Finalist Michael Rauscher hat einen neuen Song. Die Premiere feierte er im Schulhof

Von Jörg Heinzle

Die Abiturprüfungen sind geschrieben, Ende Juni haben die Gymnasiasten offiziell ihren letzten Schultag. Am Jakob-Fugger-Gymnasium in Augsburg gab es am Dienstag einen ungewöhnlichen Abistreich. Die Abiturienten hatten sich einen Augsburger DSDS-Promi an ihre Schule geholt: Michael Rauscher, 21, der es im vorigen Jahr bei der Talentshow „Deutschland sucht den Superstar“ bis ins Finale geschafft hatte.

Rauscher wurde als „singender Fließenleger“ bekannt, hatte dann aber angekündigt, seinen Handwerker-Job erst einmal aufzugeben, um sich ganz der Musik widmen zu können.

Beim Abistreich des Fugger-Gymnasiums präsentierte Michael Rauscher erstmals seinen neuen Song „Never Be Down“ – sinngemäß übersetzt heißt das: „Lass Dich nicht unterkriegen.“ Im Schulhof des Gymnasiums war dazu eine Bühne aufgebaut. Vor allem Schülerinnen drängelten sich in den ersten Reihen. Außerdem durften sich alle Schüler mit Pizza von einem Foodtruck satt essen.

Der Augsburger Sender Radio Fantasy unterstützte die Schüler bei dem Konzert und der Abi-Party im Rahmen seiner Aktion „Mein erstes Mal“. Schülersprecher Jamal Fischer hatte die Idee dazu. Er sagt: „Es sollte zum Abschied eine richtig gute Aktion für alle Schüler werden.“

Und so wurde es eine Premiere: eine Single-Präsentation im Schulhof. Zuletzt hatte der Augsburger Sänger Michael Rauscher musikalisch vor rund einem halben Jahr etwas von sich hören lassen. Damals hatte er ein Lied („Echter Freund“) zusammen mit der aus dem Privatfernsehen bekannten Millionärsehefrau Carmen Geissen aufgenommen und in den Internet-Streamingdiensten veröffentlicht.

