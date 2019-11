Die Augsburger Männer sind beim Geschenkekauf spendabler

Plus Der Christkindlesmarkt in Augsburg startet – und damit das Weihnachtsgeschäft. Eine Studie hat beleuchtet, auf was die Augsburger beim Geschenkekauf achten.

Viele Augsburger fiebern dem Termin schon seit Langem entgegen. An diesem Montagabend wird der Christkindlesmarkt auf dem Rathausplatz eröffnet. Die Zeremonie beginnt um 18 Uhr. Und dieses Mal wird sogar ein Opernsänger auftreten. Bassbariton Stefan Sevenich, der mehr als zehn Jahre in Augsburg gelebt hat, wird auf der Bühne vor dem Rathaus singen. Die Eröffnung des Marktes ist auch der symbolische Startschuss für das Weihnachtsgeschäft in der Augsburger Innenstadt. Studenten der privaten FOM-Hochschule, die auch einen Standort in Augsburg hat, haben das Einkaufsverhalten der Augsburger vor Weihnachten analysiert. Mit unerwarteten Ergebnissen.

Wer gedacht hätte, vor allem jüngere Augsburger legten Wert darauf, dass ihre Geschenke umweltfreundlich sind, der täuscht sich. Das zumindest ist das Ergebnis dieser Untersuchung. Demnach spielt für die Jüngsten das Stichwort „Nachhaltigkeit“ sogar die geringste Rolle. Laut der Studie gaben 83 Prozent der Zwölf- bis 22-Jährigen an, dass dies für sie keine Rolle spiele. Bei den 23- bis 38-Jährigen ist immerhin noch 67 Prozent der Befragten offenbar egal, welche Folgen die von ihnen gekauften Geschenke für die Umwelt haben. Mit zunehmendem Alter scheint das Thema Ökologie wichtiger zu werden. Bei den 39- bis 54-Jährigen gaben immerhin schon 46 Prozent an, Nachhaltigkeit sei ihnen beim Weihnachtseinkauf wichtig, bei den Augsburgern zwischen 55 und 73 waren es die Hälfte.

Letzte Arbeiten auf dem Christkindlesmarkt: Claudia Fillinger und Hubert Beckers bestückten am Sonntag einen Stand. Bild: Annette Zoepf

Allerdings suchen viele laut Umfrage sowieso keine konkreten Geschenke aus, sondern belassen es bei Gutscheinen. 53 Prozent der Augsburger wollen an Heiligabend Gutscheine verschenken. 40 Prozent legen Bücher und Kosmetika unter den Christbaum, 37 Prozent verschenken Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen. Bei 36 Prozent der Befragten wechselt auch – ganz unromantisch – einfach Bargeld den Besitzer. Keine Überraschung gibt es beim Thema Internethandel: In der Gruppe der 23- bis 38-jährigen Augsburger gaben 86 Prozent an, die zumindest teilweise online zu bestellen. Ganz leer wird die Innenstadt aber nicht werden. Immerhin 53 Prozent in dieser Altersgruppe wollen auch noch in der Stadt Geschenke kaufen gehen. Die Männer in Augsburg sind offenbar großzügiger. Sie wollen laut Studie im Schnitt 542 Euro ausgeben, die Frauen kalkulieren mit 478 Euro.

Ein wichtiger Termin für Weihnachts-Einkäufer steht in dieser Woche ebenfalls noch an. Am Freitag, 29. November, findet die Lange Einkaufsnacht statt. Viele Geschäfte in der Innenstadt, die City-Galerie und auch der Christkindlesmarkt haben bis Mitternacht geöffnet.

