Die Commerzbank Augsburg setzt ihren Wachstumskurs fort

Plus Trotz negativer Einflüsse durch die Corona-Pandemie hat die Commerzbank ihren Wachstumskurs in Augsburg fortgesetzt. Sie gewinnt mehr als 1500 Kunden dazu.

Trotz negativer Einflüsse durch die Corona-Pandemie hat die Commerzbank ihren Wachstumskurs in Augsburg fortgesetzt. Das ist ein Fazit aus der aktuellen Halbjahresbilanz des Bankhauses. So wurden in den ersten sechs Monaten rund 1550 neue Kunden gewonnen. Damit betreut die Commerzbank Augsburg nun 90.780 Privat- und Unternehmerkunden.

Einen Großteil der Neuzugänge habe man über digitale Kanäle gewonnen. „Das Kundenverhalten hat sich in der Corona-Krise stark verändert. Jeder dritte Kunde nutzt die digitalen Kanäle nun intensiver als vorher“, sagt Niederlassungsleiter Stefan Rossmayer. Vor allem das Mobile Banking, also das Erledigen von Bankgeschäften mittels Smartphone, habe einen deutlichen Schub erfahren. Deutschlandweit hat die Banking-App aktuell über 1,5 Millionen aktive Nutzer. Das sind so viele wie nie zuvor. In Augsburg stieg die Zahl der Nutzer seit Jahresbeginn um 9,8 Prozent.

Viele Kreditanfragen bei der Commerzbank Augsburg

Auch Firmenkunden sind stärker in die digitale Bankenwelt eingetaucht. Dazu stand zuletzt die persönliche Beratung im Mittelpunkt. „Mit 378 Kreditanfragen waren unsere Berater in der Region Augsburg stark gefragt“, erläutert Firmenkundenchef Frank Humbach. Bundesweit hat die Bank seinen Angaben nach ein Volumen von über zehn Milliarden Euro an Finanzierungen bereitgestellt, davon 255 Millionen Euro in der Niederlassung Augsburg.

Wenig beeindruckt von der aktuellen Krise und ihren wirtschaftlichen Auswirkungen zeigt sich dagegen das Immobiliengeschäft. Das bestätigten zuletzt auch andere Banken. Im Fall der Commerzbank Augsburg wurden im ersten Halbjahr Baufinanzierungen in Höhe von 115 Millionen Euro vergeben. Damit wuchs der Bestand an Baufinanzierungskrediten auf 1,14 Mrd. Euro. (nist)

