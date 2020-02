vor 31 Min.

Die Sparda-Bank schließt eine Filiale in Augsburg

Vorstandsvorsitzender Peter Noppinger präsentiert die Zahlen der Bank. Sie setzt in ihrer Strategie auf Digitalisierung. Eine Filiale wird geschlossen.

Von Michael Hörmann

Ein Museum ist ein durchaus ungewöhnlicher Ort für eine Bank, um deren Geschäftszahlen zu präsentieren. Die Verantwortlichen der Sparda-Bank Augsburg vermeldeten ihre Zahlen am Mittwoch im Textil- und Industriemuseum. Die Örtlichkeit wurde laut Vorstandsvorsitzendem Peter Noppinger ausgewählt, um auf das Zusammentreffen von Textilindustrie und Bankenwelt einzugehen.

Die Textilbranche, die über Jahrzehnte hinweg das wirtschaftliche Leben am Standort Augsburg bestimmt habe, sei nahezu verschwunden. Diese Branche sei durch den weltweiten Wettbewerbsdruck und neuartige Produktionsverfahren letztlich aus Augsburg verdrängt worden. Parallelen zur Bankenwelt, die auch vor dem Aus stehen könnte, sieht Noppinger allerdings nicht. Gleichwohl stellt er fest: „Die Bankenbranche muss sich neu erfinden“.

Sparda-Bank präsentiert ein neues Angebot

Die Sparda-Bank, die ihren Sitz in der Prinzregentenstraße nahe des Augsburger Hauptbahnhofs hat, reagiert auf die Entwicklungen. Die Genossenschaftsbank sieht sich selbst in einer Vorreiterrolle, was die künftige Ausrichtung anbelangt. Dabei spielt die Digitalisierung die zentrale Rolle. Sehr vereinfacht gesagt: Die Sparda-Bank hat eine App im Angebot, die nicht nur Bankgeschäfte abwickelt, sondern zugleich Einkäufe bei Handelsunternehmen zu günstigen Konditionen anbietet. Zugleich gibt es Gutscheine bei Einkäufen. Lifestyle Banking, heißt das Schlagwort. Die digitale Plattform nennt sich TEO. Hier sind Banken, Produkt- und Dienstleistungsanbieter sowie Kunden miteinander verbunden. Es ist ein europäisches Projekt, da sieben Sparda-Banken mit einem französischen Unternehmen ein Joint Venture eingegangen sind.

Diese strategische Neuausrichtung ist zunächst für die nächsten fünf Jahre beschlossen. Unter dem Motto „Perspektive 2024“ soll die Zukunftsfähigkeit der Genossenschaftsbank für Kunden und Mitarbeiter sichergestellt werden.

Die Sparda-Bank hat gegenwärtig 124 Mitarbeiter, die 80.000 Privatkunden betreuen. Im Ergebnis 2019 erzielte die Sparda-Bank einen Jahresüberschuss von einer Million Euro. Das Geschäftsjahr wurde vom Vorstand als zufriedenstellend bewertet. Kosteneinsparungen seien allerdings unvermeidlich, hieß es bei der Präsentation der Zahlen. Aus diesem Grund wird die Filiale der Bank am Obstmarkt zur Jahresmitte aufgegeben. Die verbliebenen zwei Mitarbeiter wechseln in die Hauptstelle. Die Bank hatte die Geschäftsräume nahe des Doms gemietet. Eigentümer ist die Regierung von Schwaben.

