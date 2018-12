08:50 Uhr

Die Stadt Augsburg bezieht Stellung im Streit um afa-Plakate

Der Messeveranstalter AFAG ärgert sich, dass er nicht mehr am Straßenrand für die afa werben kann. Baureferent Gerd Merkle erläutert die Hintergründe und verweist zugleich auf ein spezielles Angebot

Von Michael Hörmann

In der Diskussion um afa-Plakate, die nicht mehr am Straßenrand in Augsburg aufgestellt werden dürfen, sieht sich die Stadt keineswegs in der Rolle des Buhmanns. Baureferent Gerd Merkle, in dessen Zuständigkeitsbereich die Regularien für die Plakatierung liegen, sagt: „Um speziell den Bedürfnisse der Messeplakatierung im Stadtgebiet als ’Willkommenskultur’ entgegenzukommen, wurde dem Messeveranstalter AFAG als Zeichen des Entgegenkommens bereits zugelassen, dass an ausgewählten Einfallsstraßen im Stadtgebiet großformatige Werbung im 18/1-Format aufgestellt werden kann, um auf Messen, die die AFAG ausrichtet, höchst wirksam hinzuweisen.“ Unter anderem wird die Augsburger Frühjahrsausstellung (afa) von der AFAG veranstaltet.

Das Unternehmen stört sich daran, dass es keine afa-Plakate an 500 Edelstahlständern am Straßenrand aufstellen dürfe. Merkle erläutert die Position der Stadt in dieser Frage: „Die 500 von der Stadt selbst vermarkteten Plakatständer dienen gemäß eines Stadtratsbeschlusses der Veranstaltungs- und Eigenwerbung der Stadt und stehen für eine zielgenaue Förderung von Kulturveranstaltungen sowie der Vereinswerbung zur Verfügung. Eine anderweitige Veranstaltungswerbung entspricht nicht den festgelegten Förderkriterien.“

Der Messegesellschaft AFAG stehen laut Merkle jedoch - wie allen Werbern - über 500 Werbeträger unterschiedlicher Formate im gesamten Stadtgebiet zur Verfügung, die sie bei der jetzigen Konzessionärin, der Kommunalen Außenwerbung Günther + Schiffmann, beziehungsweise der Augsburger Gesellschaft für Stadtmöblierung buchen könne. An Haltestellen werden ab Januar afa-Plakate auf die Frühjahrsausstellung hinweisen, so hat es AFAG-Sprecher Winfried Forster bereits verkündet. Merkle sagt dazu: „Die Werbung in den Wartehäuschen der Stadtwerke stellt nur eine der verschiedensten Werbemöglichkeiten dar.“

Der Baureferent nimmt zudem Stellung zur Vorgeschichte, wie es zu der jetzt gültigen Plakatierungsverordnung gekommen sei. Die Stadt habe den zum Ende des Jahres 2016 auslaufenden Vertrag zur Vermarktung der Außenwerberechte zum Anlass genommen, um unter anderem eine Stadtbildaufwertung durch eine Reduzierung der Anzahl der Werbeträger in Verbindung mit einer qualitativ und ästhetischen Verbesserung der Werbeträger zu erreichen. „Zwischenzeitlich wurden die stadtbildunverträglichen Häufungen der bisher minderwertigen Plakatständer entfernt“, so Merkle. Die neuen Edelstahlständer würden von der Stadt selbst bewirtschaftet. Das auf dieser Grundlage entwickelte Werbekonzept wurde vom Stadtrat beschlossen.

