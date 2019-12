Die VR-Bank bringt den FCA in ihrer neuen Filiale ins Spiel

Plus In der Annastraße in Augsburg eröffnet die VR-Bank am Freitag eine neue Filiale. Besonders daran ist ein innovatives Filialkonzept mit außergewöhnlichen Öffnungszeiten.

Das Wohn- und Geschäftshaus in der Annastraße 9 gehört der VR-Bank Handels- und Gewerbebank seit vielen Jahren. Mehrere Monate lang war das Gebäude eingerüstet. Die Bank investierte einen hohen sechsstelligen Betrag in die Modernisierung. Es gibt jetzt auch eine neue Bankfiliale. Sie ist außergewöhnlich, auch weil die Partnerschaft zum FCA eine besondere Rolle spielt.

So präsentiert sich die neue Filiale der VR-Bank in der Annastraße. Bild: Silvio Wyszengrad

Beim Gebäude selbst gibt es unter anderem einen neuen Fassadenanstrich. Das sanierte Gebäude wertet den Straßenzug auf. Dies zeigt sich daran, dass viele Passanten stehen bleiben und auf die Schaufensterfront blicken. Sie sehen dahinter eine durchaus ungewöhnliche Bankfiliale, die unter anderem mit einer Theke bestückt ist. Hier prangt zudem in großen Buchstaben das FCA-Emblem. Im vorderen Bereich stehen mehrere Sitzmöbel, bei der Innenausstattung fällt eine Decke in Zirbelnussform auf. Die Firma Aha war für den Innenausbau beauftragt.

Die VR-Bank hat jetzt in ihrem Gebäude auf 200 Quadratmetern eigene Räume bezogen. Die Eröffnung ist am Freitag. Vor dem Umbau waren im Erdgeschoss ein Handyladen und ein Schmuckladen. Wie Vorstandsvorsitzender Georg Schneider und sein Vorstandskollege Jürgen Reinthaler erläutern, habe die VR-Bank überlegt, wie sie mit einem innovativen Filialkonzept etwas Neues schaffen könne: „Wir wollten neue Wege gehen, den Kunden persönliche Beratung und ein digitales Leistungsspektrum nahe zu bringen.“

Ungewöhnlich ist die Innenausstattung. Der FCA spielt eine Rolle. Janine Weber und Georg Schneider freuen sich auf den Start am Freitag. Bild: Silvio Wyszengrad

Entstanden ist ein modernes Finanzdienstleistungszentrum, das von Janine Weber geleitet wird. Acht Mitarbeiter werden künftig in der Filiale in der Stadtmitte arbeiten. Es gibt Beratungsbüros. Das unterscheidet die Filiale nicht von anderen Geschäftsstellen. Der Clou ist jedoch, dass die Ausstattung eine enge Verbindung zum FC Augsburg knüpft: Es gibt eine kleine Sitztribüne, in einem anderen Bereich stehen vier Original-Trainersitze, der FCA zeigt sich darüber hinaus an unterschiedlichen Stellen. Als Kooperationspartner des Fußball-Bundesligisten verkauft die VR-Bank Eintrittskarten in der Geschäftsstelle. Interessierte könnten sich auch einen FCA-Mitgliedsausweis besorgen.

Auch samstags ist die Bank von 10 bis 18 Uhr geöffnet

Schneider sagt: „Kunden, die uns besuchen, sollen sich in der Filiale wohlfühlen.“ Sie könnten auch mal einen Kaffee trinken oder ihre Einkäufe zwischenzeitlich parken. Die Filiale ist montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Öffnungszeit, die es in der Bankenwelt selten gibt. Vorwiegend jüngere Mitarbeiter haben sich für den Standort in der Annastraße beworben, sagt der Vorstandsvorsitzende: „Für sie ist es eine durchaus flexible Arbeitszeit, weil die Mitarbeiter dann auch mal unter der Woche frei machen können.“

Die VR-Bank (Bilanzsumme: 2,3 Milliarden Euro) hat ihren Sitz in Gersthofen. Es gibt 20 Filialen, 280 Mitarbeiter sind für die Bank tätig. Im Augsburger Stadtgebiet gibt es Filialen in Lechhausen, Kriegshaber, Oberhausen und im Bärenkeller. 90000 Kunden hat die VR-Bank, viele davon leben im Landkreis Augsburg. „Die neue Filiale in der Stadtmitte ist auch so konzipiert, dass auswärtige Kunden hier schnell mal etwas erledigen können, wenn sie in Augsburg sind“, sagt Reinthaler.