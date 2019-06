13:01 Uhr

Die sonnengelbe Tonne kommt: Was da jetzt rein darf

Die Stadt Augsburg ändert zum Jahreswechsel das Müllsystem. Partner ist das Duale System Deutschland. Auf was sich Bürger einstellen müssen.

Von Michael Hörmann

Die Gelbe Tonne ist in Augsburg seit vielen Jahren eingeführt. In ihr landen Verpackungen und Plastik. Im Rhythmus von drei Wochen wird sie geleert. Ab kommenden Jahr gilt für alle Haushalte eine neue Regelung: Die Gelbe Tonne wird in ihrer bisherigen Form ausrangiert. Das betrifft Inhalt und Farbe.

Die Gelbe Tonne wird zur Wertstofftonne. Es dürfen auch Kunststoffe und Metalle eingeworfen werden. Wertstoffe, die bislang an Wertstoffhöfen und Wertstoffinseln abgeliefert werden. Für den Bürger ist dies somit ein deutlich kürzerer Weg der Entsorgung. Zusätzliche Kosten sind nicht verbunden. Die Abfallgebühren werden nicht erhöht. Dies hat Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) am Freitag betont, als das neue Müllkonzept vorgestellt wurde.

Um die Neuregelung optisch zu unterstreichen, bekommt die Wertstofftonne einen anderen Farbanstrich. Sie ist nicht mehr gelb. Auf den ersten Blick wirkt sie orange, dieser Eindruck trügt. „Sonnengelb“ nennt Georg Holder, Leiter der städtischen Abfallwirtschaft (AWS) den Farbton.

Sonnengelbe Tonne: Die Abholzeiten ändern sich

Verständlich wird diese Farbgebung durch die Zusammenarbeit der beiden beteiligten Vertragspartner. Der AWS steht in der Außenwirkung für orange. So sehen die städtischen Müllfahrzeuge aus. Beteiligt am Vertragskonstrukt ist zudem das Unternehmen „Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland“. Dahinter steht der Betreiber des verbreitetsten deutschen Mülltrennungssystems. Die Gelbe Tonne ist mit dem Dualen System in Verbindung zu bringen.

Aus der Kombination von Gelb und Orange ist nun Sonnengelb geworden. Wichtiger als die Farbe ist für die Bürger allerdings eine andere Neuerung, die mit dem neuen System verbunden ist. Da davon auszugehen ist, dass die sonnengelben Wertstofftonnen schneller gefüllt sind, gibt es künftig eine zweiwöchige Abholung. In die Tonne dürfen zum Beispiel Schrauben, Pfannen und Töpfe geworfen werden. Zu Hartkunststoffen, die ebenfalls auf diese Weise entsorgt werden können, zählen Brotboxen, Kinderspielzeug und Eimer.

Hinter der Neuregelung steckt eine umweltpolitische Botschaft: Die Stadt will mehr Wertstoffe im ökologischen Kreislauf halten. Denn Wertstoffe, die bislang im Hausmüll landen, sind verloren. Sie kommen in die Müllverbrennungsanlage. Es sind nach Einschätzung der Stadt jährlich 1560 Tonnen. Der Anteil ist deshalb gestiegen, weil immer mehr Bürger den Müll nicht ordentlich trennen.

Die Wertstoffpunkte bleiben aber

Dass die Stadt bei den Wertstoffen bereits auf ein Konzept von Wertstoffpunkten und Wertstoffinseln setzt, sieht Erben nicht als Problem: „Sie können eine Wertstofftonne nicht ersetzen.“ Wertstoffinseln und Wertstoffpunkte bleiben bestehen. Im Stadtgebiet gibt es bald einen dritten Wertstoffpunkt. Ende des Jahres soll der Bau in Haunstetten fertig sein. Die Arbeiten sind im Zeitplan.

Da Stadt Augsburg und Duales System Deutschland zusammenarbeiten, gibt es eine geografische Aufteilung, wer in welchen Gebieten zum Einsatz kommt. Der Lech ist dabei die natürliche Grenze. Lechhausen, Hochzoll, Firnhaberau und Hammerschmiede gehören zum Einzugsbereich der Stadt. Prozentual liegt dieser Anteil bei 23 Prozent des Gesamtgebiets.

Die neue Wertstofftonne ist keine Erfindung in Augsburg. In Mannheim und Berlin ist sie bereits eingeführt worden.

Themen Folgen