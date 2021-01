18:55 Uhr

Diebe haben es auf Kleidung und Videospiele abgesehen

Zwei Männer versuchten, mit mehreren Lagen gestohlener Kleidung und Computerspielen aus einem Verbrauchermarkt zu verschwinden. Sie scheiterten am Ladendetektiv.

Große Beute haben zwei Männer am Samstagabend in einem Verbrauchermarkt in der Bergiusstraße gemacht - bis sie vom Ladendetektiv gestellt wurden. Wie die Polizei berichtet, beobachtete der Detektiv die beiden Männer, die sich mehrere Kleidungsstücke anzogen, nachdem sie die angehefteten Etiketten abgeschnitten hatten. Außerdem versteckte einer der Männer noch Computerspiele in seiner Kleidung.

Nachdem die 25 und 29 Jahre alten Beschuldigten nur einige Dosen Bier sowie Tiernahrung an der Kasse gezahlt hatten, unterzog sie der Detektiv anschließend einer Kontrolle. Im Rahmen der polizeilichen Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Männer in dem Verbrauchermarkt Waren im Wert von über 600 Euro entwendet hatten. Bei der Durchsuchung ihres Pkw auf dem Parkplatz des Supermarkts fanden die Beamten noch weitere Kleidungsstücke, welche die Männer laut derzeitigem Ermittlungsstand bereits zuvor aus dem Markt entwendet hatten. (att)

