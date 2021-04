11:10 Uhr

Diese Corona-Regeln gelten über Ostern in Augsburg

Auch über Ostern gelten in Augsburg verschärfte Corona-Regeln.

Plus Die Corona-Inzidenz liegt in Augsburg konstant über 100 - daher gilt an Ostern die Corona-"Notbremse". Das sind die Regeln für Familientreffen, Gottesdienste und Maskenpflicht.

Seit Monaten haben Menschen in Augsburg auf das Frühjahr und damit möglicherweise verbundene Lockerungen der Corona-Regeln hingefiebert. Doch die steigenden Infektionszahlen haben die Hoffnungen zunichtegemacht. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Stadtgebiet konsequent über dem Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern liegt, greift die Corona-"Notbremse". Diese Regeln wirken sich auch auf Ostern aus. Corona-Regeln an Ostern: So sind in Augsburg Treffen erlaubt Sie enthalten unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr und die Beschränkung der privaten Kontakte auf den eigenen Hausstand und eine weitere Person. Ausgenommen davon ist die Kinderbetreuung: Kinder unter 14 Jahren können in "festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften" beaufsichtigt werden, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfassen. Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Bayern 1 / 10 Zurück Vorwärts Die Corona-Regeln in Bayern sollen ab 8. März schrittweise gelockert werden. Die Öffnungsschritte erfolgen zeitlich versetzt und unterscheiden sich regional. Ob und wie sehr Beschränkungen wegfallen, hängt von der Sieben-Tage-Inzidenz vor Ort, also im jeweiligen Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ab.

Kontaktbeschränkung • unter 35 : bis zu drei Haushalte und zehn Personen • 35 bis 100 : bis zu zwei Haushalte und fünf Personen • über 100 : ein Haushalt und eine weitere Person Kinder werden jeweils nicht mitgezählt.

Einzelhandel Ab 8. März gilt: • unter 50 : Öffnung des Einzelhandels • über 50 : Besuch nur nach Terminvereinbarung • über 100 : nur Geschäfte des täglichen Bedarfs geöffnet

Sport Ab 8. März gilt: • unter 50 : kontaktfreier Sport mit max. 10 Personen im Außenbereich • über 50 : Individualsport mit maximal 5 Personen aus 2 Haushalten und Gruppen von bis zu zwanzig Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich • über 100 : Individualsport nur im Rahmen der Kontaktbeschränkung Ab 22. März gilt: • unter 50 seit 14 Tagen : kontaktfreier Sport im Innenbereich, Kontaktsport im Außenbereich • 50 bis 100 seit 14 Tagen : kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport im Außenbereich nur mit tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttests

Buchhandlungen, Archive und Bibliotheken Ab 8. März gilt: • Buchhandlungen, Archive, Bibliotheken und Büchereien dürfen wieder öffnen.

Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten Ab 8. März gilt: • unter 50 : Besuch ohne Terminvereinbarung möglich • 50 bis 100 : Besuch nur mit vorheriger Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung möglich • über 100 : keine Öffnung

Schulen Ab 15. März gilt: • unter 50 : Präsenzunterricht in allen Grundschulen und Förderschulen • unter 100 : Wechselunterricht in allen anderen Schularten • 50 bis 100 : Wechselunterricht in Grundschulen • über 100 : generell Distanzunterricht außer in Abschlussklassen Die Festlegung der Unterrichtsform gilt für die gesamte Schulwoche, auch wenn sich die Inzidenz unter der Woche ändert.

Außengastronomie Ab 22. März gilt: • unter 50 seit 14 Tagen : Außengastronomie öffnet • 50 bis 100 seit 14 Tagen : Besuch der Außengastronomie nur nach Terminbuchung möglich; Personen aus mehreren Hausständen benötigen tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest, wenn sie am selben Tisch sitzen • über 100 : keine Öffnung

Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos Ab 22. März gilt: • unter 50 seit 14 Tagen : Theater, Konzert- und Opernhäuser öffnen • 50 bis 100 seit 14 Tagen : Besuch nur mit tagesaktuellem Schnell- oder Selbsttest • keine Öffnung

Ausgangssperre • unter 100: keine Ausgangssperre • über 100: Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr "Click & Meet" im Handel ist wieder verboten, jetzt dürfen wieder nur noch vorbestellte Waren abgeholt werden ("Click & Collect"). Sportler müssen erneut auf Solopfaden wandeln: Mannschaftssport ist untersagt, kontaktfreier Sport kann allein, mit dem eigenen Hausstand und mit maximal einer weiteren Person betrieben werden. Laut der Corona-Informationsseite der Stadt gibt es keine Veränderungen bei der Maskenpflicht. FFP2-Masken sind im Einzelhandel und im ÖPNV zu tragen, zudem ist in Teilen der Innenstadt, am Helmut-Haller-Platz, auf dem Hochablass-Steg sowie auf allen öffentlichen Spielplätzen das Tragen einer Maske vorgeschrieben. Gottesdienste an Ostern bleiben in Augsburg erlaubt Auf Gottesdienste an Ostern müssen Augsburger nicht verzichten. Präsenzgottesdienste sind erlaubt, häufig ist aber eine Anmeldung nötig. Wer lieber digital mitfeiern möchte, wird bei den katholischen und evangelischen Gemeinden fündig. Dem Gesundheitsamt der Stadt Augsburg bereiten die steigenden Infektionen mit Mutationen des Coronavirus Sorgen. Insgesamt wurden in Augsburg bisher 809 Fälle von Mutationen bestätigt. Der Anteil der Fälle mit Mutationen an der Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei bis zu 53,1 Prozent. Um einen größeren Ausbruch zu verhindern, wird die Quarantäne nun strenger kontrolliert. Unterdessen laufen die Corona-Impfungen in Augsburg weiter. Bis zum Sonntag, 28. März, wurden in Augsburg 49.581 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. 13.766 Menschen haben inzwischen die Erst- und Zweitimpfung erhalten. (AZ) Lesen Sie dazu auch: Impfstoff und Termin: Was Sie zur Impfung beim Hausarzt wissen sollten

Lockdown und Corona: "In vielen Familien herrscht der Ausnahmezustand"

