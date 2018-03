06:00 Uhr

Dieser Mann liebt den Wechsel

Das zeigt sich im Beruf und auch im Privatleben. Es ist Peter Grab nicht anzusehen, dass er 60 Jahre alt ist.

Von Michael Hörmann

Er ist eine schillernde Person im Leben der Stadt. Dies mag daran liegen, dass Peter Grab beruflich schon auf mehreren Feldern tätig war. Er war Kulturmanager. Danach folgte eine mehrjährige Tätigkeit als Citymanager, die Grab mit dem Wechsel in die Kommunalpolitik beendete. Von 2008 bis 2014 war er Kulturreferent und dritter Bürgermeister. Nach einer Amtsperiode war für den Mann, der für Pro Augsburg angetreten war, Schluss. Seit Mai 2014 macht Grab als Stadtrat weiter. Es folgte der Bruch mit Pro Augsburg. Grab gründete mit einigen Mitstreitern die Bürgervereinigung WSA (Wir sind Augsburg), für die er jetzt im Stadtrat sitzt. Doch es ist eben nicht nur die berufliche Seite, die ihn in den zurückliegenden Jahren immer wieder in die Schlagzeilen rückte.

Grab und die Frauen, das war immer ein Thema

Sein Privatleben ist ein Punkt, der der Öffentlichkeit nie verborgen blieb. Das ist auch derzeit so, da sich Grab in den sozialen Netzwerken mit seiner neuen Lebenspartnerin Filiz Alver zeigt. Eine frühere Beziehung ging zuvor in die Brüche. Peter Grab und die Frauen, er selbst weiß am besten, dass dies immer ein Thema gewesen ist – und noch heute ist. Deshalb macht der Familienvater kein Geheimnis daraus, dass er sieben Kinder hat und dreimal verheiratet war.

Dies alles gehört zu einer Lebensbilanz, die in diesen Tagen angebracht ist. Peter Grab feiert heute einen runden Geburtstag. Wenn man ihm begegnet, würde man nicht glauben, dass er 60 Jahre alt ist. Peter Grab wirkt jünger. Er selbst mag es kaum glauben, dass sein Geburtsdatum der 7. März 1958 ist. „Ich habe eher das Gefühl, dass es sich um einen Irrtum handelt.“ Er könne sich noch gut erinnern, dass er in seiner Jugend immer dachte, „ein 60-Jähriger ist ein Methusalem“. Jetzt wisse er, dass es sich um eine Fehleinschätzung gehandelt habe.

Dass er einen junggebliebenen Eindruck vermittle, bringt Grab mit seinen beruflichen Aktivitäten in Verbindung: „Es zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, dass ich in unterschiedlichen Berufen immer mit vielen Menschen zu tun hatte.“ Das halte einen wach und fit, meint der freiberufliche Marketing-Manager. In dieser jetzigen Tätigkeit betreue er für mehrere Kunden deren Facebook-Seiten: „Das ist meine Haupteinnahmequelle.“

Ein Einzelkämpfer im Stadtrat

Im politischen Leben kämpft Grab als Einzelkämpfer für die WSA im Stadtrat. Er nimmt eine Außenseiterrolle ein, die ihn nicht stört: „Es ist eine neue Erfahrung, da ich keine Kompromisse machen muss.“ Er könne ausschließlich die Interessen der WSA vertreten. Mit dieser Gruppierung will Grab im Frühjahr 2020 in die Kommunalwahl ziehen.

Nun aber wird der runde Geburtstag gefeiert. Geplant ist eine Feier mit 50 Gästen, dazu zählen Familie und enge Freunde. Mit dabei sind alle sieben Kinder, die ihrem Vater nahestehen. Dies ist für Peter Grab eine besonders schöne Nachricht zum 60. Geburtstag.

