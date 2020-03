11:22 Uhr

Ehemaliger Augsburger Bischof Dammertz gestorben

Im Alter von 90 Jahren ist der ehemalige Augsburger Bischof Viktor Josef Dammertz gestroben. Er lebte zuletzt in St. Ottilien und soll dort auch aufgbahrt werden.

Der ehemalige Bischof des Bistums Augsburg, Viktor Josef Dammertz, ist tot. Der 90-Jährige sei am frühen Morgen im Kreise seiner Mitbrüder gestorben, sagte die Sprecherin der Erzabtei St. Ottilien, Stefanie Merlin, am Montag. Dammertz war von 1993 bis 2004 Bischof in Augsburg. Zu seinem 75. Geburtstag schied er aus dem Amt. Dammertz lebte zuletzt im Kloster St. Ottilien im oberbayerischen Eresing.

Bischof Viktor Josef Dammertz soll in St. Ottilien aufgebahrt werden

Heute Morgen verstarb im Kreis seiner Mitbrüder in St. Ottilien Dr. Viktor Josef Dammertz OSB Bischof em. von Augsburg Gepostet von Erzabtei Sankt Ottilien am Montag, 2. März 2020

"Er war sehr rege. Er hat immer viel gelesen", sagte Merlin. Bis vergangene Woche habe er noch jeden Tag die Messe zelebriert. Am Montagabend sollen sich Mönche und Gläubige im Kloster von Dammertz verabschieden können.

Der Sarg soll nach Angaben von Merlin voraussichtlich während der Vesper um 18 Uhr und anschließend in einem Raum neben der Kirche aufgebahrt werden.

Auch Kardinal Marx trauert um verstorbenen Bischof Dammertz

In einem Beileidsschreiben würdigte auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, den Verstorbenen als Freund und Wegbegleiter. "Mit dem Tod von Bischof Dammertz geht ein fürsorglicher Hirte, geschätzter Seelsorger und überzeugter Ordensmann von uns", so Kardinal Marx. Elf Jahre habe Bischof Dammertz mit seiner lebensfrohen Art die Beratungen der Deutschen Bischofskonferenz geprägt. "In unseren Gesprächen und Sitzungen habe ich ihn oft als nachdenklichen und gleichzeitig lösungsorientierten Menschen erlebt. Darin war etwas von seinem bischöflichen Wahlspruch zu spüren, nach dem er sein ganzes Leben ausgerichtet hat: 'Für euch - mit euch!'" (dpa, AZ)

