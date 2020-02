Ein besonderes Geschäft: Orientalisches Flair mitten in Lechhausen

Plus Tante-Emma-Laden trifft auf türkischen Basar: Bei Feinkost Orhan im Augsburger Stadtteil Lechhausen wächst zusammen, was zusammenpasst.

„ Istanbul Türk Kahvesi“ steht in weißer Schrift auf rotem Grund prominent an einem Regal. Doch auch wenn die meisten Lebensmittelverpackungen in dem Geschäft in türkischer Sprache verfasst sind: Wir befinden uns nicht in Istanbul, sondern in Lechhausen. Seit 33 Jahren sorgen Mahmut Orhan und seine Frau Emine mit ihrem Geschäft Feinkost Orhan in der Neuburger Straße 35 für einen Hauch von orientalischem Flair mitten in Augsburg. Auf engstem Raum türmen sich in den Gängen neben Obst, Gemüse und verpackten Lebensmitteln auch Waren, die man nicht unbedingt hier erwarten würde: von der Porzellanpuppe bis zur Bettwäsche. Es macht den besonderen Charme des Geschäfts aus, dass das Konzept wie eine Kreuzung aus türkischem Basar und schwäbischem Tante-Emma-Laden wirkt.

Geboren wurde Mahmut Orhan 1963 „in der Mitte der Türkei“, wie er es beschreibt. In der türkischen Kleinstadt Ürgüp in Zentralanatolien, um genau zu sein. Seit 1982 lebt er mit seiner Familie in Augsburg. Nachdem er zuvor in einem Lebensmittelgeschäft gearbeitet hatte, wagte er 1987 den Schritt in die Selbstständigkeit. „Ein eigenes Geschäft zu eröffnen ist immer ein Risiko, aber ich habe mit gesagt, ich schaffe das“, erinnert er sich. Und während vergleichbare Läden kommen und gehen, feierten die Orhans vor drei Jahren mit ihren Stammkunden das 30. Firmenjubiläum mit einer riesigen XXL-Torte. Befragt nach dem Geheimnis ihres Erfolgs, sagt Mahmut Orhan: „Wenn eine Familie zusammenhält, dann schaffst du alles.“

1987 eröffnete er sein Geschäft in Augsburg

Mittlerweile führen Mahmut und Emine den Laden zu zweit, denn ihre drei erwachsenen Kinder sind anderweitig berufstätig und springen nur noch ein, wenn die Eltern sie dringend brauchen. Der Ladenbesitzer glaubt nicht, dass einer der Söhne oder die Tochter den Familienbetrieb eines Tages übernehmen will: „Die haben studiert und gute Jobs – und ein Lebensmittelgeschäft braucht viel Mühe und Zeit.“ Über einen Ortswechsel hat er nie nachgedacht: „Das ist ein guter Standort“, findet Mahmut Orhan. „Hier sind mehrere Ärzte und eine Postfiliale, Straßenbahnen und Busse“, sagt er. Auch das Bürgerbüro beschert Feinkost Orhan normalerweise viel Laufkundschaft. Dass sich die Sanierung voraussichtlich bis Ende Februar verzögert, spüren die Orhans an der Frequenz der Kunden, die um fünf bis zehn Prozent zurückging.

Mit einem eigenen Sortiment

Welches Sortiment andere anbieten und zu welchen Preisen, beobachtet der erfahrene Geschäftsmann schon lange nicht mehr. „Ich habe mein eigenes Sortiment und unsere Stammkunden wissen: Hier bekommen sie genau das und in dieser Qualität“, sagt er stolz. Welche Produkte am beliebtesten sind, hängt von der Jahreszeit ab. Im Sommer zählen Wassermelonen zu den Verkaufsschlagern, im Winter Äpfel und Granatäpfel, Mandarinen und Quitten. Bei den Trockenwaren sind Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne besonders beliebt. Zur aktuellen Jahreszeit stammen die Paprika und Tomaten aus Antalya, zu anderen Zeiten beziehen die Orhans sie aus anderen Regionen. Zweimal in der Woche fährt Mahmut Orhan zur Großmarkthalle nach München, um seine Waren selbst auszusuchen.

Er behandele alle Kunden gleich, egal welcher Nationalität, berichtet der 57-Jährige. Mit den Stammkunden sei man nach drei Jahrzehnten „wie eine Familie“ zusammengewachsen. Es gibt erwachsene Kunden, die als fünfjährige Kinder schon in unserem Geschäft dabei waren“, so Orhan. „Im Türkischen sagt man: „Sie sind auf unseren Händen gewachsen.“

Ein Plus für die Aktionsgemeinschaft

Zwischen den Nationalitäten macht Mahmut Orhan keinen Unterschied: „Man kann nie sagen: Ein Deutscher kauft dies, ein Türke jenes“, weiß der Geschäftsmann. „Jeder kauft einfach das, was er gerade braucht.“ Genau so funktioniert gelebte Integration: indem man keine künstlichen Unterschiede betont, sondern das Gemeinsame sieht. Seit langer Zeit ist Mahmut Orhan auch in der Aktionsgemeinschaft Lechhausen aktiv. Aus der Sicht des Ersten Vorsitzenden Peter Fischer sollte es viel mehr Menschen wie Orhan in der Aktionsgemeinschaft geben. „Denn obwohl Menschen mit Migrationshintergrund fast die Hälfte der Stadtteilbewohner darstellen, spiegelt sich das nicht in der Teilhabe an Organisationen“, erklärt er. Nur drei der rund 95 Mitglieder des Interessensverbandes der selbstständigen Gewerbetreibenden haben eine Zuwanderungsgeschichte. Ein Schritt, um dies zu ändern, sei die Teilnahme an dem Projekt „Be Part“, welches von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Migration sowie der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert wird. Augsburg ist eine von zehn Städten, die dazu auserkoren wurden.

Neben der Aktionsgemeinschaft sind auch die Arge, die freiwillige Feuerwehr und weitere Organisationen daran beteiligt. Ziel der Lechhauser Bestrebungen sei es, so Michael Kuhl, der als externer Ansprechpartner das Projekt in Augsburg unterstützt, „eine Art Runden Tisch zu schaffen, welcher die Interessen des Stadtteils stärker in die Stadtpolitik einbindet und mehr Migranten in etablierte Strukturen einzubringen“.

