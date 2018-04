vor 23 Min.

Eine Rentnerin ist auf der Suche nach der Liebe

Yvonne (68) macht bei einer neuen Fernsehshow mit. Sie erzählt, warum es in ihrem Alter so schwer ist, einen Partner zu finden.

Von Ina Kresse

Yvonne war bislang nie verheiratet. Sie ist seit vielen Jahren Single. Die 68-Jährige weiß aus Erfahrung, wie schwer es vor allem im fortgeschrittenen Alter ist, einen passenden Partner zu finden. „Die mir gefallen, sind vergeben. Die Männer, die nicht vergeben sind, gefallen mir meist nicht“, bringt es die Augsburgerin auf den Punkt. Aus diesem Grund ist die gepflegte Dame mit dem spitzbübischen Lächeln ab Sonntag im Fernsehen zu sehen.

„Hotel Herzklopfen - Spät verliebt“ heißt das neue Fernsehformat, das ab Sonntag der Privatsender Sat.1 zeigt. Zwölf Frauen und zwölf Männer, alle über 60 Jahre alt, wollen sich in der Reality-Show den Traum von der großen Liebe erfüllen. Die Singles verbringen dazu eine Woche in einem idyllischen Berghotel in der Schweiz. Bei Jodelkurs, Bergtour oder einem Quad-Rennen lernen sich die Senioren näher kennen. Ob die Augsburgerin bei der Gelegenheit einen Mann fürs Herz getroffen hat, verrät sie vorab nicht. „Aber geflirtet habe ich auf alle Fälle“, gibt die gebürtige Haunstetterin, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will, offen zu. Die Augsburgerin hat während der Drehtage nette Situationen erlebt und einige Bekanntschaften gemacht.

Si eunternimmt viel

„Ein Kandidat nahm gleich ein Foto von mir auf und schickte es mit dem Handy seinem Sohn. Von dem kam postwendend die Antwort: Bring sie mit.“ Ein Kompliment, über das sie sich gefreut hat. Auf die Sendung, die in Belgien bereits erfolgreich läuft, stieß die Augsburgerin vergangenes Jahr, als sie die Seniorenmesse in München besuchte. Dort wurde mit Flyern um Teilnehmer geworben. Sie hatte sofort Lust mitzumachen. Die 68 Jahre alte Rentnerin, die in der Forstverwaltung gearbeitet hatte, unternimmt sowieso viel.

Zu zweit wäre es schöner...

Sie spielt Golf, fährt im Winter Ski. „Ich gehe gerne ins Theater oder Kabarett und bin öfters in der Kresslesmühle oder im Gögginger Kurhaus.“ Außerdem engagiert sich Yvonne ehrenamtlich im Freiwilligenzentrum. Langeweile kommt bei ihr nicht auf. Was Yvonne in Augsburg jedoch fehlt, sind Gelegenheiten für Senioren, um tanzen zu können und vielleicht jemanden kennen zu lernen. „Tanztees in Seniorenheimen zwischen Mittag- und Abendessen finde ich jetzt nicht so überwältigend.“ Yvonne hat Spaß am Leben. Trotzdem. Sie gesteht: „Zu zweit ist es natürlich schöner.“ Aber im Alter werde es eben schwieriger jemanden zu finden. „Vielleicht verliebt man sich nicht mehr so rasant schnell wie in jungen Jahren, weil die Vernunft eine größere Rolle einnimmt“, überlegt sie. Was für sie gar nicht mehr in Frage kommt, sei ein Mann ohne Hobbys. Sie kenne diesen Satz: Mir zuliebe könntest du doch dein Hobby aufgeben. „Bei so etwas stellen sich mir sofort die Nackenhaare auf“, sagt die Seniorin resolut. Dabei erwarte sie vom Partner gar nicht, dass er alles mitmacht. „Aber er muss mir meine Freiheit lassen.“ Viele Männer würden im Alter eigenbrötlerisch und starrköpfig. „Manchmal werden sie auch geizig.“ Sie lacht. Das ist dann wohl der Altersgeiz.“

„Hotel Herzklopfen“ startet am Sonntag, 22. April, mit einer Doppelfolge um 17.55 Uhr auf Sat.1. Weiterhin sonntags um 17.55 Uhr.

