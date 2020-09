vor 46 Min.

Eine unappetitliche Taxifahrt in Augsburg läuft aus dem Ruder

Nicht schlecht staunte eine Frau, als sie nach mehr als 30 Jahren gefragt wurde, ob sie am Antrag für eine Taxilizenz festhalten wolle.

Für einen Taxifahrer in Augsburg war diese Fahrt sehr unangenehm. Erst übergab sich ein Fahrgast im Auto. Danach setzte es Prügel für den Taxifahrer.

Das war eine höchst unangenehme Taxifahrt in Augsburg: Am Samstag gegen 1.30 Uhr musste sich eine 17-Jährige während einer Taxifahrt übergeben. Der Fahrer hielt an und erklärte ihr sowie den drei weiteren Fahrgästen, dass sie für die Reinigung des Innenraums aufkommen müssten.

Ein 26-jähriger Taxigast besprach sich daraufhin kurz mit seinen Mitfahrern, teilte die Polizei zum Ablauf des Geschehens mit. Er ging danach zum Fahrer und schlug auf diesen unvermittelt ein. Anschließend flüchteten er und seine Begleiter.

Taxifahrer informiert über Notruf die Polizei

Der Taxifahrer alarmierte über Notruf die Polizei. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten der 26-Jährige und zwei weitere Fahrgäste festgenommen werden. Dabei versuchte der 26-Jährige erneut zu flüchten und wehrte sich bei der anschließenden Festnahme.

Gegen ihn ermittelt die Kripo wegen räuberischer Erpressung. Seine Mitfahrer - die 17-Jährige, eine 20-jährige Frau und ein 20-jähriger Mann - wurden ebenfalls festgenommen beziehungsweise ermittelt. Auch sie müssen sich wegen ihres Verhaltens strafrechtlich verantworten. Der Taxifahrer wurde leicht verletzt. (möh)



