Elfjähriger wird im Bus von einem Fahrgast bestohlen

Ein Elfjähriger wurde in Augsburg in einem Bus der Linie 22 Opfer eines dreisten Diebes, so die Polizei. Die Beamten suchen nach Zeugen.

Ein Elfjähriger wurde in einem Bus der Linie 22 Opfer eines dreisten Diebes, so die Polizei. Die Tat ereignete sich am Mittwoch vor einer Woche. Der Elfjährige war gegen 16 Uhr in einen stadteinwärts fahrenden Bus der Linie 22 an der Haltestelle „Kirschenweg“ eingestiegen. Er setzte sich in eine hintere Bankreihe. An der Haltestelle „Albrecht-Dürer-Straße“ nahmen zwei junge Männer neben ihm Platz und verwickelten ihn in ein Gespräch. Als der Junge nach Geld gefragt wurde und verneinte, griff einer der Männer in seine Hosentasche und zog ohne Gegenwehr des eingeschüchterten Jungen einen 20-Euro-Schein heraus, so die Polizei. Der Dieb nahm den Schein an sich und stieg mit seinem Begleiter an der Haltestelle „Kolbergstraße“ aus.

Der Gelddieb wird, wie folgt, beschrieben: rund 18 Jahre alt, hellhäutig, braune kurze lockige Haare, er trug ein weißes oder helles Oberteil mit einer schwarzen Jacke darüber und eine schwarze Jogginghose, dunkle Freizeitschuhe mit einem weißen umlaufenden Rand, er sprach keinen Dialekt. Sein Begleiter war ebenfalls um die 18 Jahre alt, trug eine rote Jacke mit Streifen an den Ärmeln, Jeans und ein dunkles Base-Cap sowie weiße Turnschuhe mit Streifen.

Der Vorfall wurde laut Polizei wohl auch von einem anderen Fahrgast wahrgenommen, dem sich der Schüler anschließend anvertraute. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (eva)

