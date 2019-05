13:10 Uhr

Engagement: Diese Japanerin trägt Augsburg im Herzen

Seit 50 Jahren begeistert sich Hiroko Mabuchi aus Nagahama für Augsburg. Das hat auch mit ihrem Onkel zu tun. Spuren der Fuggerstadt finden sich auch in ihrer Heimat.

Von Stephanie Lorenz

Eigentlich ist ihr Onkel schuld. Und ihre Leidenschaft fürs Briefe schreiben. Sie haben dafür gesorgt, dass die Japanerin Hiroko Mabuchi dieses Jahr ein besonderes Jubiläum feiert: 50 Jahre Verbundenheit zu Augsburg. 50 Jahre voller Begegnungen, Erlebnisse, Erinnerungen – und ganz viele Briefe. 2009 wurde Hiroko Mabuchi mit der Verdienstmedaille der Stadt Augsburg ausgezeichnet. Dieses Jahr ist sie als Ehrengast angereist, um das 60-jährige Bestehen der Städtepartnerschaften Augsburgs mit Amagasaki und ihrer Heimatstadt Nagahama zu feiern.

Nagahama und Augsburg trennen 9200 Kilometer

Knapp 9200 Kilometer Luftlinie trennen Nagahama und Augsburg. Oder „elfeinhalb Stunden reine Flugzeit“, sagt der 50-jährige Masao Mabuchi, der an diesem Freitagabend in der Hotellobby des Drei Mohren neben seiner Mutter und einer Übersetzerin Platz nimmt. Beide können zwar etwas Englisch und ein wenig Deutsch, doch sicher ist sicher. Missverständnisse entstehen schnell, manchmal schon bei der Begrüßung. Wie geht das auf Japanisch? Die einfachste Lösung für nachmittags: „Konnichiwa“, sagt die Übersetzerin. Und Hände schütteln? „Manchmal schütteln Japaner Hände“, sagt Hiroko Mabuchi, „sometimes“. Das sei aber kein Brauch.

Nur ein Unterschied von vielen zwischen Japanern und Deutschen, der der kleinen Dame einfällt. In Japan müssten zum Beispiel im Haus die Schuhe ausgezogen werden, ohne Ausnahme. Und Deutsche seien Familienmenschen. „In Japan nehmen Menschen nicht immer Fotos von ihrer Familie mit und zeigen, das ist meine Mutter, das ist meine Schwester und so weiter.“

Das weiß sie, weil sie schon viele Menschen aus aller Welt in ihrem Haus in Japan empfangen hat. „Es waren so viele“, sagt sie. „Und kein Mensch ist mit einem anderen vergleichbar.“ Und wie sind die Augsburger Gäste? Sie überlegt kurz, fragt auf Japanisch auch ihren Sohn und sagt dann: „Sie sind alle freundlich und sanft.“ Mit einer Augsburgerin begann auch alles, damals vor 50 Jahren. Kurz vor dem zehnjährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft 1969 gab es die Idee, dass sich Bürger beider Städte Briefe schicken sollten. Mabuchi mochte Brieffreundschaften. Auch mit ihrem Onkel in Kanada hatte sie auf diese Weise Kontakt gehalten. Einst, als sie Schülerin war, hatte er ihr geschrieben, „dass man den Blick auf die Welt richten sollte und auch Englisch lernen“. Sie bewarb sich also für die internationale Brieffreundschaft mit der Partnerstadt und erhielt eine gleichaltrige Augsburgerin. Die besuchte die Japanerin bald in Nagahama. Über die Jahre hat Hiroko Mabuchi viele Bekanntschaften geschlossen und Briefe geschrieben. Noch heute schickt sie an Weihnachten über 100 Karten nach Augsburg. „An alle, die ich kennen gelernt habe“, sagt die Hausfrau und Mutter von zwei Söhnen, 50 und 47 Jahre alt. Ihr Alter verraten möchte sie nicht. Ein Geheimnis sei das, sagt sie, hält sich die Hand vor den Mund und kichert.

In Nagahama gibt es einen Park mit Augsburg-Bezug

An Augsburg gefalle ihr vor allem die Fuggerei. Spuren der Fuggerstadt gibt es auch in Mabuchis Heimatstadt mit ihren knapp 120000 Einwohnern. So wie die Augsburger durch die Amagasaki- und Nagahama-Allee fahren oder im japanischen Garten entspannen, gibt es in Nagahama einen Park mit einem „Augsburger Platz“. Dort stehe auch eine Gaslaterne, ein Geschenk des damaligen SPD-Oberbürgermeisters Hans Breuer, erinnert sich die Japanerin. Und sein Nachfolger, CSU-Oberbürgermeister Peter Menacher habe der Stadt Rosen namens „Mozart“ für Rosengärten geschenkt. Eine knappe Woche wird Hiroko Mabuchi noch in Deutschland bleiben. Unter anderem hofft sie einen Mann wiederzutreffen, der vor 20 Jahren bei ihr in Nagahama zu Gast war. Vergangene Woche hat sie ihn zufällig am Stadtmarkt gesehen. Sie habe sich gedacht: „Das Gesicht kommt mir bekannt vor.“ Weil er so schnell weiterging, sprach sie stattdessen seine Frau an. Nun wollen sie ein Treffen vereinbaren.