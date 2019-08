vor 24 Min.

Er war immer im Einsatz für die anderen: Hans Grimminger ist tot

Er engagierte sich für andere Menschen und erforschte die Augsburger Bombennacht. Nun ist der Augsburger Hans Grimminger gestorben.

Als sich im Februar die Augsburger Bombennacht zum 75. Mal jährte, war der Luftkriegsforscher Hans Grimminger mit von der Partie – wie so oft bei diesem Thema. Sein Wissen aus über 40 Jahren Recherchearbeit machte i hn zu einem Ansprechpartner für Medien und Menschen, die nach Angehörigen suchen. Und in seinem Heimatstadtteil Bärenkeller war er ein gefragter Referent zu vielen historischen Themen. Jetzt ist die Stimme des vielseitig bewanderten und interessierten Augsburgers für immer verstummt: Hans Grimminger starb im Alter von 74 Jahren nach schwerer Krankheit. „Er durfte friedlich einschlafen“, sagt seine Frau Hildegard Grimminger.

Er war im Augsburger Stadtrat

Nicht nur im Familien- und Freundeskreis hinterlässt er eine Lücke. Um Grimminger trauert beispielsweise die Augsburger Arbeiterwohlfahrt, in der er sich für benachteiligte Menschen einsetzte. Als Betriebsratvorsitzender bei der Firma WashTec (früher Kleindienst) kümmerte er sich um die Belange der Bediensteten, für die SPD saß er einige Zeit im Stadtrat.

Am Freitag, 16. August, findet um 13 Uhr der Gedenkgottesdienst für Hans Grimminger in der evangelischen Erlöserkirche im Bärenkeller statt. Seine letzte Ruhe wird der Vorsitzende des Augsburger Marinevereins und frühere Seefahrer zu einem späteren Zeitpunkt finden – bei einer Seebestattung in der Nordsee. (bau)

