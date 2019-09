vor 33 Min.

Exhibitionist entblößt sich am Wertachufer

Eine 30-jährige Frau aus Stadtbergen ist am Sonntagabend von einem unbekannten Exhibitionisten belästigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Exhibitionist hat am Sonntag eine junge Frau belästigt. Nach Auskunft der Polizei hielt sich die Frau gegen 18 Uhr am Wertachufer auf und setzte sich dort im Bereich der Luitpoldstraße auf eine Bank. Der Mann ging an ihr vorbei und suchte den Augenkontakt zu der 30-Jährigen. Als er sich in geringer Entfernung zu ihr befand, hielt er inne und drehte sich zur Geschädigten um. Hierbei hatte er seine Hose geöffnet und entblößte sich.

Die Frau bekam es den Angaben zufolge mit der Angst zu tun und sprach zwei vorbeifahrende Radfahrer an. Der Exhibitionist flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Die Frau konnte den Täter wie folgt beschreiben: Er soll etwa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank sein, dunkle Hautfarbe und kurze Haare haben. Er war mit einem engen roten Oberteil und einer engen dunklen Hose bekleidet und trägt ein Piercing in der linken Augenbraue. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei insbesondere die beiden Radfahrer, sich bei der Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (jaka)

Themen folgen