Frau auf Wohnungssuche in Augsburg: "Ein Balkon ist illusorisch"

Plus Besichtigungstermine am Wochenende, ständig Mails checken und online sein: Das Protokoll einer Wohnungssuche in Augsburg, die zunehmend den Alltag bestimmt.

Die Wohnungssuche in Augsburg ist schwierig geworden – das spüren inzwischen fast alle Suchenden. Wir haben mit einer Frau gesprochen, die nach dem Studium eine eigene Wohnung sucht. Hier schildert sie ihre Erfahrungen.

Bis jetzt habe ich in einer WG in Augsburg gewohnt und suche nach dem Ende des Studiums etwas Eigenes. Etwas Passendes und Bezahlbares zu finden ist schwieriger, als ich gedacht habe. Ich komme vorübergehend bei Freunden und der Familie unter. Die Suche läuft schon seit einigen Monaten. Ich habe diverse Suchanfragen im Internet eingerichtet: Immoscout, Ebay-Kleinanzeigen, dann kommt noch die Zeitung. Bei manchen Wohnungen im Internet muss man schnell sein – da geht es auch um Stunden. Die sind so schnell weg, dass man sich wundert.

An die ersten Besichtigungstermine bin ich noch euphorisch rangegangen, inzwischen ist man ernüchterter. Anfangs habe ich noch gedacht, dass man sich die Wohnung in Ruhe anschauen kann und den Vermieter kennenlernt. Das hat am ehesten geklappt bei Leuten, die sich auf meine Inserate hin gemeldet haben oder die in der Zeitung annonciert haben.

Mit der Zeit sinken die Ansprüche bei der Wohnungssuche

Aber ich habe jetzt auch schon Massen-Besichtigungstermine erlebt. Wenn man Glück hat, ist der Vermieter selber da und man kann sich in der Schlange anstellen, um mit ihm zu reden, und versuchen, bei ihm im Gedächtnis zu bleiben. Andererseits mag ich mich auch nicht selbstdarstellerisch präsentieren. Wenn viele Leute da waren, bin ich wieder gegangen. Wenn noch 30 und mehr andere Interessenten da sind, ist die Chance nicht sehr groß.

Zu Beginn der Wohnungssuche habe ich gedacht: Jetzt hast du dein erstes Gehalt, du findest bestimmt eine schöne Zwei-Zimmer-Wohnung mit Balkon und Badewanne. Dann sinken die Ansprüche. Der Balkon ist illusorisch, die Badewanne verzichtbar. Inzwischen ist das einzige Kriterium, dass die Wohnung in der Innenstadt ist. Mir ist schon klar, dass es da teurer ist, aber ich bin gerne unterwegs und treffe mich mit Leuten. Und zumindest einen Wunsch bei der Wohnungssuche sollte man sich erfüllen – man lebt später da ja mal und sollte sich wohlfühlen.

Inzwischen sind mehr als zehn Euro pro Quadratmeter in der Innenstadt angesagt. Ich habe eine Wohnung mit 50 Quadratmetern angeschaut, für die ich warm auf 840 Euro gekommen wäre. Wenn man dann noch die Kosten fürs Pendeln dazunimmt, dann bleibt vom Gehalt nicht mehr viel. Man muss ja auch noch von etwas leben. Früher hieß es ja mal, dass die Miete nicht mehr als ein Drittel vom Netto-Gehalt ausmachen soll – das ist heute unrealistisch.

Das Thema Wohnungssuche ist im Alltag dauerpräsent

Die Wohnungssuche bestimmt den Wochenrhythmus. Viele Termine sind am Wochenende, und wenn man einen Besichtigungstermin bekommt, muss man natürlich schauen, dass man ihn wahrnimmt. Und unter der Woche ist man die ganze Zeit online und schaut aufs Handy, ob Mails kommen. Wenn man nicht schnell reagiert, ist so manche interessante Wohnung wie gesagt weg. Ich hätte vorher nicht gedacht, dass das Thema Wohnungssuche im Alltag so dauerpräsent wird.

Was ich deprimierend finde: Man verdient jetzt sein eigenes Geld und denkt, man kann sich was leisten. Letztlich werde ich aber als jemand, der Vollzeit als Referendarin arbeitet, nach Abzug der Miete nicht viel mehr zur Verfügung haben als während des Studiums, als ich in der WG gewohnt habe.

