Frau soll 20 Hunde in heißem Auto zurückgelassen haben

Eine 49 Jahre alte Frau steht wegen Tiermisshandlung vor Gericht. Sie hatte 20 Hunde in einem Kombi bei heißem Wetter gelassen. Die Feuerwehr brachte die 20 Hunde ins Tierheim.

Einer 49-Jährigen wird Tiermisshandlung vorgeworfen. Die Hunde erlitten laut Anklage "Stress und Panik".

Von Jörg Heinzle

Das Auto, ein Kombi der Marke Ford, parkte im September 2018 auf dem ehemaligen Schlachthofgelände an der Berliner Allee – dort, wo sich inzwischen viele Lokale angesiedelt haben. In dem Auto standen überall Transportkäfige mit Hunden. Im Kofferraum, auf der Rücksitzbank, auch auf dem Beifahrersitz. Insgesamt 20 Tiere befanden sich in dem durch die Sonne heißen Fahrzeug. Die Feuerwehr holte damals die Hunde aus dem Auto, sie wurden ins Tierheim gebracht und wieder aufgepäppelt. Nächste Woche soll der Fall vor dem Amtsgericht aufgearbeitet werden. Eine 49-jährige Frau muss sich wegen des Vorwurfs der Tiermisshandlung verantworten.

Feuerwehr Augsburg befreit Tiere - Hunde haben "erbärmlich laut gejault"

Die genauen Hintergründe des Falles blieben damals zunächst unklar. Die Frau habe die Hunde mit dem Auto offenbar von München nach Augsburg gefahren – und wollte wohl auch wieder dorthin zurück, berichtete damals die Feuerwehr. Die Frau gab an, dass die Hunde teilweise ihr gehören würden. Um andere wiederum kümmerte sie sich womöglich nur im Auftrag der Besitzer.

Hinweise auf einen Fall von illegalem Hundehandel hatte die Polizei zunächst nicht. Die Tiere waren aber augenscheinlich in einem schlechten Zustand. Sie saßen in kleinen Transportboxen. Teilweise befand sich auch Kot in den Käfigen. Feuerwehrsprecher Friedhelm Bechtel sagte, die Hunde hätten "erbärmlich laut gejault".

Angeklagte sollte 9000 Euro Strafe zahlen - will aber nicht

Laut Anklage ließ die Frau die Tiere bei rund 25 Grad Außentemperatur mindestens eine Stunde in dem durch die Sonneneinstrahlung erhitzten Wagen zurück. Die Tiere hätten "massiven Stress und Panik" erlitten, so die Anklage.

Außerdem soll die Frau die Hunde auch bei sich zuhause nicht ausreichend medizinisch und artgerecht versorgt haben, weshalb die Tiere massive Schmerzen und gesundheitliche Einschränkungen erlitten haben sollen. Die Frau hat gegen einen Strafbefehl über 9000 Euro, der gegen sie verhängt wurde, Einspruch eingelegt. Deshalb soll es nun einen Prozess geben.

