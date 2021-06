Er schrieb Schindlers Liste

Vor zehn Jahren ist Augsburgs Ehrenbürger Mietek Pemper gestorben. Tapfer hat er als Sekretär eines mordlustigen SS-Kommandanten ausgehalten und durch eine List über 1000 Juden gerettet.

Kein anderer hätte es tun können. Mietek Pemper, damals gerade 23 Jahre alt, saß im Arbeits- und Konzentrationslager Plaszow bei Krakau 1943/44 gezwungenermaßen im Zentrum des nationalsozialistischen Terrorregimes und konnte dadurch entscheidend dazu beitragen, 1200 jüdische Häftlinge vor dem Tod zu retten. Denn als Sekretär des mordlustigen SS-Kommandanten Amon Göth schrieb Pemper an der Liste mit, die Zwangsarbeiter für die "kriegsentscheidende" Produktion bei dem Fabrikanten Oskar Schindler anforderte. Jahrzehntelang machte der spätere Unternehmensberater, der 1958 aus Polen nach Augsburg kam, kein Aufhebens um seine Heldentat. Doch dann drehte Hollywood-Regisseur Steven Spielberg 1993 den Film "Schindlers Liste" und dankte Pemper "für all Ihre großzügige Hilfe" an dem Film. Nun wurde der so zurückhaltende Mann ein begehrter Zeitzeuge einer einmaligen Rettungsaktion, zumal er mit einem phänomenal präzisen Gedächtnis gesegnet war. Nach einigen anderen Auszeichnungen erhielt er schließlich 2006 die Augsburger Ehrenbürgerwürde. Vor zehn Jahren, am 7. Juni 2011, ist Mietek Pemper gestorben. Und die Stadt gedenkt seiner. Inzwischen erinnert eine Straße im Sheridanpark an ihn und die Universität vergibt einen Mietek-Pemper-Preis für Versöhnung und Völkerverständigung.

"Wenn ich schon nichts für mich tun konnte . . ."

Viele in seiner Situation hätten wahrscheinlich zuerst versucht, ihr eigenes Leben zu retten. Was an der Seite des jähzornigen und unberechenbaren SS-Kommandanten Göth, der mitten im Diktat zur Waffe greifen, ans Fenster treten und im Hof willkürlich einen Häftling erschießen konnte, schon schwierig genug war. Aber Mietek Pemper drängte es, etwas für seine Mitmenschen im Lager erreichen wollen, "wenn ich schon nichts für mich tun konnte", sagte er als neuer Ehrenbürger. Immerhin sprach er Polnisch und Deutsch, war mit hoher Intelligenz und einem phänomenalen Gedächtnis gesegnet und verfügte über eine gewisse Kaltblütigkeit, um seine List umzusetzen. Seit März 1943 war er Sekretär von Göth, insgesamt 540 Tage lang bis September 1944. Als die deutschen Soldaten nach der verheerenden Niederlage bei Stalingrad zurückweichen mussten und die Front sich Polen näherte, erfuhr Pemper aus geheimen Dokumenten bei Lagerkommandant Göth, dass nur die Zwangsarbeiterlager fortbestehen sollten, die eine "siegentscheidende" Produktion haben. Schneidereien für Militär-Uniformen, die es damals in Plaszow gab, waren das nicht. Auch die Kochtöpfe, die Häftlinge für den Emaille-Fabrikanten Oskar Schindler herstellten, war allenfalls "kriegswichtig".

Pemper gelang es jedoch, Schindler davon zu überzeugen, einige seiner Werkzeugmaschinen auf die Fertigung von Granatenteilen umzustellen und schrieb für Göth eine Liste mit vielen Gegenständen, die hergestellt werden könnten. Der Trick: Er setzte hinter jede der 100 Anschläge langen Zeilen ein o. oder od. - die Abkürzung für oder. Als kleine Absicherung, dass es sich nur um Varianten und nicht um das gesamte Sortiment handele. "Ich musste damit rechnen, dass er mich wegen Täuschung oder Irreführung bestrafen oder gleich erschießen wird", erzählte er. Doch es ging gut aus. Im Herbst 1944 bekam Schindler die Genehmigung, ein neues Lager für 1000 Insassen in Brünnlitz/Sudetenland zu errichten. Dafür wurde "Schindlers Liste" der angeforderten Arbeitskräfte geschrieben, die so viele jüdische Leben bis Kriegsende rettete. Lebenslang hielt Pemper den Kontakt zu Schindler; ihm sei alles zu verdanken . . .

Seine Zuhörer spürten, wie authentisch seine Berichte waren

Erst Jahrzehnte später wurde die entscheidende Rolle öffentlich, die Mietek Pemper dabei spielte. Denn er war ein ungewöhnlich bescheidener Mann und immer darauf bedacht, überaus präzise Auskunft zu geben über die schlimme Zeit. "Jede Ungenauigkeit erschüttert die Wahrheit des Ganzen", lautete sein Leitsatz. Nach dem Krieg wurde er in Polen zum Kronzeugen der Anklage gegen SS-Kommandanten Amon Göth; er konnte dem Gericht alle Einzelheiten berichten und die Struktur des Lagers Plaszow erklären. Göth wurde gehängt und auch sein Vorgesetzter, ein typischer NS-Schreibtischtäter, aufgrund Pempers Aussage zum Tode verurteilt. Einen Wachmann dagegen hatte Pemper glaubhaft entlastet.

Als Mietek Pemper dann als Zeitzeuge endlich sprach, fesselte er volle Hörsäle ebenso wie Schulklassen. Alle spürten, wie authentisch seine Berichte waren. Mit seiner liebenswürdigen Art hat er auch rasch jede Scheu gebrochen, ihn zu befragen. Es lag ihm fern, bei seinen Zuhörern Schuldgefühle hervorzurufen. Für Pemper gab es keine Kollektivschuld, sondern nur die konkrete Tat konkreter Menschen. Und jeder konnte sich wie Oskar Schindler für das Gute entscheiden. "Ich bin dem Schicksal dankbar, dass ich sein Helfer sein durfte", sagte Pemper, als ihn die Universität 2001 zu ihrem Ehrenbürger ernannte. Er war ein leuchtendes Vorbild - oder noch kürzer: "Er wor a Mensch", wie Rabbiner Henry Brandt auf Jiddisch vor zehn Jahren bei der Trauerfeier sagte.