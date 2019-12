15:22 Uhr

Generalsanierung und Feuer: Die schwierige Lage an der Luitpold-Schule

Schüler und Lehrer haben es gerade nicht leicht an der Lechhauser Luitpold-Schule. Doch sie versuchen den Auswirkungen der Generalsanierung zu trotzen.

Von Silvia Kämpf

Als fast schon unzumubar beschreiben Kenner aus dem Umfeld die Zustände in der Lechhauser Luitpold-Schule hinter St. Pankratius. Seit das Schulhaus generalsaniert wird, erschweren Staub und Lärm den Unterricht für Schüler und Lehrer. Jetzt war auch noch buchstäblich Feuer unterm Dach. Ein Brand verursachte einen Sachschaden von rund 5000 Euro.

Die eingangs erwähnte schwierige Situation wegen der Bauarbeiten stellen die Fachleute im Bildungsreferat keineswegs in Abrede. Auf Anfrage heißt es: „Bedauerlicherweise lassen sich während einer ganzheitlich ausgelegten Baumaßnahme, die parallel zum Unterrichtsbetrieb zu organisieren ist, gewisse Beeinträchtigungen nicht gänzlich vermeiden.“

Laut Gerald Federle kam es wegen der laufenden Arbeiten in den vergangenen Wochen tatsächlich vermehrt zu „Staubeintrag in die Unterrichtsräume“ oder vereinzelten Lärmbelästigungen an der Grundschule. Das mit der Baubetreuung beauftragte Hochbauamt und das federführende Architekturbüro haben seiner Information zufolge gemeinsam mit der Schulleitung jedoch bereits Sofortmaßnahmen beschlossen, um diese Beeinträchtigungen „auf ein absolutes Minimum“ zu reduzieren.

Staubschutzwände werden eingezogen

So sollen beispielsweise die Abbrucharbeiten erst wiederaufgenommen werden, wenn noch fehlende Türelemente in den Gängen eingesetzt wurden. Zudem sollen künftig konsequent Staubschutzwände vor Beginn der Arbeiten eingezogen werden. Ferner wurde geregelt, dass die Bauarbeiter das Schulhaus ab sofort über das Baugerüst betreten, um möglichst wenig Staub über den Baustellenzugang im Treppenhaus in den genutzten Gebäudeteil zu tragen.

Bereits vor Beginn der Sanierung wurde der Ablauf der Maßnahme laut Federle intensiv mit der seinerzeitigen Schulleitung vorbesprochen. Am 1. Dezember übernahm Simone Eberle offiziell die Schulleitung von Helmut Micklitz, der jetzt die Pestalozzi-Grundschule in Gersthofen leitet. Außerdem wurden für die Schule zusätzliche Ausweichräumlichkeiten im benachbarten Pfarrheim angemietet.

Zusammen mit den bereits vorhandenen Räumen des offenen Ganztags in der Blücherstraße stünden der Schule so auch während der Bauphase ausreichend Räumlichkeiten zur Verfügung, sagt der zuständige Mitarbeiter des Bildungsreferates. Aufgrund des beengten Schulgrundstücks und in Ermangelung anderweitiger, im Umfeld der Schule gelegener Ausweichkapazitäten, stelle dieses Vorgehen mit der Abwicklung der Bauarbeiten parallel zum laufenden Betrieb die einzige Möglichkeit dar, um die Luitpold-Grundschule nachhaltig zu sanieren.

Haupthaus wird mit Erweiterungsbau verbunden

Im Anschluss an die derzeit in Umsetzung befindliche Sanierung des Haupthauses für rund 4,8 Mio. Euro soll im Übrigen mit den Planungen für den Abriss des in die Jahre gekommenen Schulpavillons an der Luitpold-Grundschule begonnen werden. Es ist beabsichtigt, diesen durch einen modernen und mit dem dann sanierten Haupthaus verbundenen Erweiterungsbau zu ersetzen, der neben den Räumlichkeiten für den schulischen Ganztag auch zusätzliche Unterrichtsräume beherbergen wird.

Der Brand in der vergangenen Woche konnte schnell gelöscht werden. Ersten Ermittlungen zufolge waren Bitumen-Bahnen unter den hohen Temperaturen bei Schweißarbeiten in Brand geraten. Derzeit wird laut Bildungsreferent Hermann Köhler der Dachstuhl der Schule mit neuen Klassenräumen ausgebaut.

