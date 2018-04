21:46 Uhr

Harry Winderl, ist der Plärrer ein guter Ort zum Flirten?

Harry Winderl steht seit Jahren im Schallerzelt hinter der Bar. Er verrät, wie sich Paare finden und worauf es ankommt, wenn man hier sein Glück sucht.

Von Jörg Heinzle

Hand aufs Herz: Ist der Plärrer wirklich ein guter Ort, um als Single das Glück zu suchen?

Harry Winderl: Ja, selbstverständlich. Ein Volksfest ist ein hervorragender Platz, um sich kennenzulernen und näherzukommen. Hier gibt es Romantik. Zum Beispiel bei einem Glas Champagner an der Bar oder bei einer Fahrt im Riesenrad. Viele suchen ja Romantik, hier kann man sie finden.

Wer ist nach Ihrer Erfahrung romantischer: Frauen oder Männer?

Winderl: Meine Erfahrung sagt, dass Männer fast mehr das Bedürfnis nach Romantik haben als Frauen. Die Frauen sind da abgeklärter als wir.

Heute kann man über das Internet und über Handy-Apps den vermeintlich perfekten Partner suchen und sich verabreden. Wird der Plärrer als Ort zum Kennenlernen da nicht langsam aber sicher überflüssig?

Winderl: Das glaube ich nicht. Meine Erfahrung an der Bar ist, dass die Leute hier wirklich anwesend sind. Und nicht mit ihrem Handy beschäftigt. Sie nutzen ihr Handy, um Fotos und Selfies zu machen. Aber sie reden hier miteinander und starren nicht auf das Smartphone. Ich hoffe, es liegt an der tollen Atmosphäre. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass der Handyempfang bei uns an der Bar schlecht ist.

Muss man mit Dirndl oder Lederhose kommen, um auf dem Plärrer gute Karten beim Flirten zu haben?

Winderl: Definitiv. Viele Frauen machen sich extra schick, sie haben auch eine spezielle Frisur und tragen passenden Schmuck. Die Männer ziehen da inzwischen mit. Die Lederhose allein reicht da schon fast nicht mehr. Inzwischen gehört für viele sogar eine Samtweste dazu. Ein gepflegtes Auftreten hilft definitiv beim Kennenlernen. Und es sorgt auch dafür, dass man selbstsicherer auftreten kann.

Haben Sie einen Geheimtipp für Verliebte?

Winderl: Einen echten Geheimtipp gibt es nicht. Die Leopardenspur ist super, die Fliehkraft lässt einen zusammenrutschen. Am besten ist die Rückwärtsfahrt. Da verdecken die wehenden Haare den ersten Kuss.

Haben Sie auch schon Romantik auf dem Plärrer erlebt?

Winderl: Für mich ist der Plärrer mit der Schaller-Alm zunächst natürlich Arbeit, eine schöne Arbeit. Aber ich bin auch schon mit Champagner im Riesenrad gesessen. Am schönsten ist es, dort gemeinsam den Sonnenuntergang zu erleben.

Kennen Sie persönlich ein Paar, das sich tatsächlich auf dem Plärrer gefunden hat?

Winderl: Ja. Mehrere sogar. Beim letzten Plärrer hat uns ein Ehepaar besucht, das sich an unserer Bar kennengelernt und später geheiratet hat. Sie hatten ihr Hochzeitsalbum mitgebracht und wir haben darauf angestoßen. Solche Geschichten sind natürlich besonders schön.

Gibt es auch das Gegenteil – dass Paare sich trennen?

Winderl: Das gibt es auch. Paare, die es schon schwierig haben, können auf dem Plärrer erst recht Probleme bekommen. Wer schlecht drauf ist, sollte lieber mal aussetzen und zu Hause bleiben. Schlecht gelaunt auf den Plärrer zu gehen, das funktioniert nicht.

Auf dem Plärrer gibt es an diesem Donnerstag, 12. April, besondere Angebote für Singles. Es gibt ein Speed-Dating, bei dem man sich unter anderem während einer Fahrt in den Fahrgeschäften kennenlernen kann. Außerdem werden Herzen in verschiedenen Farben verteilt. Wer eine gemeinsame Farbe hat, kann auf diesem Weg ins Gespräch kommen.

