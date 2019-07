vor 11 Min.

Heißer Juni beschert den Bädern einen Rekordbesuch

Der Blick von oben verdeutlicht die Menschenmassen im Wasser: So voll war es am 26. Juni im Familienbad.

Augsburg schwitzt: Die Freibäder locken. Im Juni kamen fast so viele Gäste wie im gesamten verregneten Jahr 2014.

Von Michael Hörmann

Die Besucherzahl in den städtischen Freibädern mag stets ein guter Gradmesser sein, wie schön das Wetter in Augsburg gewesen. Bei Temperaturen von mehr als 25 Grad ist für viele Augsburger ein Abstecher ins Bad eine bevorzugte Freizeitaktivität. Der Juni 2019 war jedenfalls ein Supermonat, was das hochsommerliche Wetter in Augsburg anbelangt. Es gab einen wahren Ansturm auf das Familienbad, das Bärenkeller Freibad und das Fribbe. Die Zahlen belegen, dass insgesamt mehr als 100.000 Gäste im Juni gezählt wurden. Da ist das kleine Bad in Lechhausen, für das kein Eintritt erhoben wird, in der Statistik nicht einmal erfasst.

Badesaison in Augsburg: Der beste Wert seit zehn Jahren

Exakt waren es im Juni 101.757 Besucher. Es ist der mit Abstand beste Juni-Wert der zurückliegenden zehn Jahre. Die Bestmarke lag zuvor bei knapp 78.000 Badegästen im Jahr 2017. Um die Zahl der knapp 102.000 Besucher im Juni 2019 noch ein wenig einzuordnen, mag die Jahresbilanz von 2014 dienen. Vor fünf Jahren gab es einen nasskalten und verregneten Sommer. Es war das Jahr, als in der Summe nur knapp 138.000 Besucher in Augsburgs Bädern registriert wurden.

Da die Besucher elektronisch erfasst wird, weiß die Stadt zudem, dass der letzte Juni-Tag die meisten Besucher anlockte. Am vergangenen Sonntag herrschten in Augsburg Temperaturen um die 35 Grad. Diese Hitze trieb 13.750 Besucher in die Bäder, der mit Abstand beste Wert im Juni.

Betrunkene Frau sorgt für Ärger

Dass die Hitze in Verbindung mit Alkohol manchem Badegast aber auch zu Kopf steigen kann, war ebenfalls am vergangenen Wochenendezu erleben. Im Familienbad sorgte eine betrunkene 25-jährige Mutter für mächtig Ärger. Sie war nicht mehr fähig, sich um ihr vierjähriges Kind zu kümmern. Die Frau, die einen Wert von knapp drei Promille hatte, musste ins Klinikum gebracht werden. Das Kind kam vorübergehend in behördliche Obhut. (Lesen Sie dazu auch: Alkoholisierte Mutter sorgt im Freibad für Ärger )

Ärger im Familienbad gab es aus einem anderen Grund am Sonntag. Gegen 11 Uhr war lediglich eine Kasse geöffnet. Erst als die Warteschlange an dem heißen Tag immer länger wurde, reagierten die Verantwortlichen, schildert ein Badegast sein Erlebnis. Die zweite Kasse sei geöffnet worden.

