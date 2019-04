Heißer Streit: Göppingen verklagt Augsburg auf Schadenersatz

Plus Ein Feuerwehrmann wechselt von Augsburg nach Göppingen. Dass es Untreue-Vorwürfe gegen ihn gibt, sagt die Stadt dem neuen Arbeitgeber nicht. Jetzt gibt es Streit um 150.000 Euro.

Im Rathaus der württembergischen Kreisstadt Göppingen ist man auf Augsburg nicht gerade gut zu sprechen. Ginge es nicht um zwei Städte, sondern um die Beziehung zweier Länder, dann würde man jetzt wohl von einer diplomatischen Eiszeit sprechen. Der Göppinger Oberbürgermeister Guido Till ist sauer. Er fühlt sich von den Augsburgern hinters Licht geführt. Nun fechten die Städte den Streit vor Gericht aus: Göppingen hat Augsburg auf Schadensersatz in Höhe von rund 153.000 Euro verklagt.

Ausgelöst wurde der Streit durch einen Augsburger Feuerwehrmann, der auf die schiefe Bahn geraten ist. Er hatte sich private Gegenstände, etwa eine Modelleisenbahn, über die Berufsfeuerwehr bestellt und von der Stadt bezahlen lassen. Der Zivilprozess legt auch offen, dass die Aufarbeitung dieser Untreue-Affäre in Augsburg zuerst verschleppt wurde. Der Beamte, um den es in dem Fall geht, war lange Zeit bei der Augsburger Berufsfeuerwehr tätig, zuletzt als Sachgebietsleiter. Im Jahr 2014 bewarb er sich dann in Göppingen für die Stelle des Feuerwehr-Kommandanten. Anfang Dezember 2014 wurden sich die beiden Städte über die Versetzung des Mannes einig und machten sie fix.

Die Vorwürfe gegen den Feuerwehrmann waren in Augsburg schon bekannt

Das Problem ist aber: Zu dieser Zeit waren die Vorwürfe gegen den Feuerwehrmann bei der Stadt Augsburg schon bekannt. Das zeigt ein Bericht des städtischen Rechnungsprüfungsamtes. Der damalige Feuerwehr-Chef Frank Habermaier erfuhr demnach schon Ende Oktober 2014 von den verdächtigen Bestellungen seines Mitarbeiters. Es geschah aber längere Zeit nichts, offenbar informierte er auch den zuständigen Ordnungsreferenten Dirk Wurm erst deutlich später. Normalerweise hätte man sofort ein Disziplinarverfahren gegen den Feuerwehrmann einleiten müssen. Das geschah aber erst Monate später.

Erst Mitte März 2015 erstattete die Stadt Augsburg auch Strafanzeige gegen ihn. Also just wenige Tage nach dem Wechsel des Feuerwehrmannes nach Göppingen. War man in Augsburg einfach froh, den mutmaßlich kriminellen Mitarbeiter los zu sein? In Augsburg widerspricht man diesem Verdacht, in Göppingen dagegen ist man misstrauisch. Denn die Stadtverwaltung dort erfuhr auch im März 2015 weiterhin nichts von den Vorwürfen gegen den neuen Kommandanten. Erst im September 2015 wurden die Ermittlungen gegen den Mann dann auch in Göppingen bekannt – als die Polizei anrückte und das dortige Feuerwehrhaus durchsuchte.

In Göppingen reagierte man dann schneller. Die Stadt leitete ein Disziplinarverfahren ein, gut zwei Monate später wurde der Kommandant suspendiert. Göppingen musste dem Mann aber weiter Gehalt bezahlen. Entlassen wurde der Kommandant erst im Jahr 2017, als das Urteil gegen ihn wegen Untreue rechtskräftig wurde. Das Geld, welches die Stadt Göppingen dem Feuerwehrmann zahlen musste, obwohl er wegen der Suspendierung nicht arbeitete, will sie von Augsburg zurückhaben. Deshalb läuft der Prozess vor dem Augsburger Landgericht.

In Göppingen spricht man von einem "G'schmäckle"

Der Chef des Rechtsamtes der Stadt Göppingen, Jürgen Baur, sagte bei einem Gerichtstermin am Montag: „Augsburg hat ganze fünf Monate gebraucht, um rechtliche Schritte einzuleiten. Da stimmt doch was nicht.“ Der Rechtsanwalt der Stadt ergänzte, es habe schon ein „G’schmäckle“, wenn die Anzeige just zehn Tage nach der Versetzung komme. Hätte die Augsburger Verwaltung die Kollegen in Göppingen über den Untreue-Verdacht informieren müssen? In Göppingen sieht man das so, in Augsburg dagegen nicht. Rechtlich zulässig wäre eine solche Information wohl gewesen. Die Frage ist aber, ob Augsburg auch dazu verpflichtet war.

Wie der Rechtsstreit ausgeht, ist noch offen. Die Richterin sagt, ein vergleichbares Verfahren aus der Vergangenheit habe sie nicht gefunden. Es ist also Neuland in der Rechtssprechung, das hier betreten wird. Der Rechtsstreit der Städte könnte sich über viele Instanzen hinziehen und somit Jahre dauern. Deshalb wollen jetzt beide Städte noch einmal darüber beraten, ob ein Vergleich möglich ist. Augsburg würde dann zumindest einen Teil der geforderten Summe bezahlen.

Urteil in Augsburg: Glühbirnen für daheim über die Feuerwehr bestellt

Der Augsburger Feuerwehrmann hatte zwischen Juni 2010 und November 2014 immer wieder beruflich Material bestellt, das er privat nutzte. Mal ging es um PC-Mäuse, mal um Glühbirnen, mal um eine Gummimatte fürs Auto. Der Stadt Augsburg entstand so ein Schaden in Höhe von 10.300 Euro. Diesen Schaden hat der Mann vollständig zurückgezahlt. Nach einem „Deal“ und einem Geständnis verurteilte ihn das Amtsgericht zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sieben Monaten auf Bewährung. Er legte dagegen zunächst Berufung ein, akzeptierte dann aber doch das Urteil. Damit wurde er automatisch aus dem Beamtenverhältnis entlassen – das sieht das Gesetz bei Strafen ab einem Jahr so vor.

Lesen Sie dazu den Kommentar: Augsburg gibt im Feuerwehr-Streit kein gutes Bild ab