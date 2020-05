Hermann-Schmid-Akademie in Augsburg: Die Suche hat sich gelohnt

>> Nicht die Berichterstattung über die Vorgänge dort war das Problem, die Vorgänge selbst waren es. <<



Das muss in Anbetracht des Selbstmitleids von Frau Schmid immer wieder betont werden.



Wirklich kooperativ verhält sich die Familie Schmid auch aktuell lt. SZ noch nicht.



https://www.sueddeutsche.de/bayern/augsburg-die-zeit-wird-knapp-1.4894587



>> Zwar hatte die Diözese Augsburg am Donnerstag beschlossen, die Realschule übernehmen, das Schulgebäude kaufen und darin eine Grundschule gründen zu wollen. Aber die HSA-Geschäftsführer ließen Fristen verstreichen und äußerten sich am Freitag nicht zum Angebot. <<



Für mich ist da noch gar nichts in trockenen Tüchern...









