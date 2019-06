vor 2 Min.

Hier kann man in Augsburg Blut spenden

Viele Blutspender gehen zu mobilen Terminen, die in der näheren Umgebung stattfinden. Es gibt in Augsburg aber auch Einrichtungen, die feste Termine anbieten.

Von Leonie Küthmann

Verschiedene Blutspendedienste bieten im Monat mehrere Termine an, an denen man Blut spenden kann. Das findet dann häufig in Schulen, Universitäten oder Krankenhäusern statt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, jederzeit Blut zu spenden. Wir erklären, wo das möglich ist.

Hier ist Blutspenden in Augsburg möglich

Universitätsklinikum Augsburg

Am Universitätsklinikum im Augsburger Stadtteil Kriegshaber werden Vollblut- und Thrombozytenspenden durchgeführt. Ein Anruf beim Institut für Transfusionsmedizin und Hämostaseologie ist notwendig, um einen Termin zu vereinbaren. Für die Thrombozytenspende muss der Spender mindestens ein Jahr lang zu mindestens zehn Spenden bereit sein. Diese sollten in regelmäßigen Abständen entnommen werden. Die festen Termine für die Thrombozytenspende sind:

Montag bis Freitag: 7 und 9 Uhr

Donnerstag: 11 Uhr

Nähere Informationen und Kontaktdaten gibt es hier.

Plasmaspendezentrum Augsburg

Das Spendezentrum befindet sich direkt in der Augsburger Innenstadt. Hier kann man keine Vollblutspende abgeben, aber Plasma spenden. Das ist etwas schonender für den Körper, man kann also öfter Plasma als Vollblut spenden. In Augsburg geht das jeden Tag außer am Sonntag. Das sind die genauen Uhrzeiten:

Montag und Donnerstag: 12 bis 19 Uhr

Dienstag: 10 bis 17 Uhr

Mittwoch und Freitag: 9 bis 16 Uhr

Samstag: 9 bis 13 Uhr

Genauere Informationen zum Ablauf findet man auf der Website des Zentrums.

Mobile Blutspende in Augsburg und Umgebung

Mobile Blutspendetermine gibt es weniger regelmäßig, dafür kommt der Blutspendedienst auch in entlegenere Orte, sodass man weniger Anfahrt auf sich nehmen muss.

Den passenden Termin kann man auf der Website des Bayerischen Roten Kreuzes finden.

