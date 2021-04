Hier sehen Sie die Osternacht mit Bischof Bertram Meier heute im Live-Stream

Im Hohen Dom zu Augsburg werden zu Ostern 2021 viele Gottesdienste gefeiert. So werden die Messen im Fernsehen und im Internet übertragen.

Im Hohen Dom zu Augsburg werden in der Kar- und Osterwoche zahlreiche Gottesdienste gefeiert. Die Gottesdienste mit Bischof Bertram Meier (Chrisam-Messe bis Ostersonntag) werden auf der Bistumsseite und auf der Facebook-Seite des Bistums im Livestream gezeigt.

Die Feier der Osternacht (Karsamstag, 19.30 bis ca. 20.45 Uhr) und das Hochamt am Ostersonntag (10.30 bis ca. 11.45 Uhr) werden zudem vom Regionalsender a.tv und auf der Facebook-Seite der Augsburger Allgemeinen live übertragen (klicken Sie hier um zu der Live-Übertragung zu gelangen).

Für die musikalische Untermalung sorgen dabei der Domchor, die Domsingknaben und Instrumentalisten unter der Leitung von Domkapellmeister Stefan Steinemann.

Gläubige, die in Präsenz an den Feierlichkeiten teilnehmen möchten, brauchen für zahlreiche Gottesdienste Einlasskarten. Diese können an der Willkommenstheke im Augsburger Dom während der üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden.

Gottesdienst am Karsamstag im Live-Stream und Fernsehen auf a.tv



Karsamstag, 3. April

8 Uhr: Trauermette mit Bischof Bertram Meier

9 Uhr: Anbetung vor dem Heiligen Grab (bis 17 Uhr)

17 Uhr: Auferstehungsfeier für Kinder (nur mit Einlasskarte )

Karsamstag, 3. April (im Live-Stream)

19.30 Uhr: Feier der Osternacht mit Bischof Bertram Meier (nur mit Einlasskarte ). Musik: „ Missa cum iubilo“ von Maurice Duruflé (Domsingknaben, Männerstimmen)

Gottesdienste an Ostern in Augsburg: Messe am Ostersonntag im Live-Stream

Hochfest der Auferstehung des Herrn, 4. April

7.30 und 9 Uhr: Heilige Messe

17 Uhr: Pontifikalvesper mit Bischof Bertram Meier. Musik: Falsi-bordoni-Sätze von Ignaz Mitterer (Domsingknaben)

Hochfest der Auferstehung des Herrn, 4. April (im Live-Stream)

10.30 Uhr: Pontifikalamt mit Bischof Bertram Meier (nur mit Einlasskarte ). Musik: „ Missa a 8“ von Gregor Aichinger (Domsingknaben, Instrumentalisten)

Ostermontag, 5. April

7.30 und 9 Uhr: Heilige Messe

10.30 Uhr: Pontifikalamt mit Weihbischof Anton Losinger (nur mit Einlasskarte ). Musik: „ Missa paschalis “ von Claudia Waßner , Neukomposition des Messordinariums über Osterlieder (Domchor, Domorchester)

Informationen zu den Gottesdiensten in der Kar- und Osterwoche in den zahlreichen anderen Kirchen des Bistums Augsburg gibt es in der Gottesdienstdatenbank.

Während der Kar- und Ostertage werden – wie schon im vergangenen Jahr – viele weitere Gottesdienste und kirchliche Sendungen im Fernsehen und im Hörfunk ausgestrahlt. Angesichts der Corona-Pandemie ist das Angebot im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgeweitet worden. Genaue Uhrzeiten sowie alle Gottesdienstübertragungen in ARD und ZDF bis zum Ostermontag sind auf der Internetseite der Katholischen Fernseharbeit (Kirche.tv) aufgeführt. Aufgrund der Corona-Verordnungen in den Bundesländern kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen, die Liste wird fortlaufend aktualisiert.



