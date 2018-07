vor 51 Min.

Hier wird in den Sommerferien in Augsburg gebaut

Viele Baustellen sorgen in den kommenden Wochen für Probleme bei Auto- und Tramfahrern. Nicht nur die Straßenbahnlinie 1 nach Lechhausen wird unterbrochen.

Von Stefan Krog

Sommerzeit ist Baustellenzeit. Auch in Augsburg. Bürger aus Lechhausen werden in den Sommerferien zum Beispiel auf die Tram verzichten und auf Ersatzbusse umsteigen müssen. Hintergrund sind die mehr als 30 Jahre alten Gleise in der Lechhauser Straße, die erneuert werden müssen, sowie weitere Sanierungsarbeiten in Lechhausen.

Auch auf Autofahrer hat die Baustelle Auswirkungen: Damit die Bagger in der Lechhauser Straße zwischen Jakobertor und Berliner Allee Platz haben, muss je eine Fahrspur je Richtung gesperrt werden. Start der Baustelle ist am kommenden Samstag, 28. Juli.

In diesem Jahr sind viele Baustellen in der Innenstadt dran

Weil der Verkehr in den Sommerferien deutlich geringer ist, konzentrieren Stadt und Stadtwerke ihre Bauarbeiten auf die kommenden sechs Wochen. Zwar sei die Zahl der Baustellen in den Vorjahren schon höher gewesen, in diesem Jahr seien aber mehrere Straßen in der Innenstadt dran, sagt Gunther Höhnberg, stellvertretender Tiefbauamtsleiter. Auf den Umleitungsstrecken könne es zu Berufsverkehrszeiten trotz des geringeren Verkehrsaufkommens zu Staus kommen. Man rate Autofahrern, die Bereiche großräumig zu umfahren. Hier ein Überblick:

Wertachbrücke Am kommenden Freitag, 27. Juli, wird nach dem morgendlichen Berufsverkehr die Oberhauser Wertachbrücke stadtauswärts gesperrt. Grund ist, dass die Fahrbahndecke marode ist. Die Sperrung dauert bis einschließlich Sonntag, 29. Juli. Der Verkehr stadtauswärts wird über die Dieselbrücke umgeleitet. Die Spuren stadteinwärts sind nicht betroffen. Die Komplettsperrung stadtauswärts sei einschneidend, dafür könne man sie aber kurz halten, so Höhnberg.

Karolinenstraße Während der Unterbrechung der Linie 1 sollen auch die Gleise an der Kreuzung Karlstraße/Karolinenstraße saniert werden. Die erste Phase der Arbeiten läuft vom 18. bis zum 24. August. Dann ruhen die Arbeiten wegen des Plärrerumzugs und werden dann bis zum 2. September fortgesetzt. In der gesamten Bauzeit fällt in der Karlstraße und am Leonhardsberg eine Spur je Richtung weg. Für Abbieger an der Kreuzung gibt es Umleitungen.

Wasserleitungen werden saniert und Glasfaserkabel verlegt

Schaezlerstraße Weil Vodafone ein Glasfaserkabel verlegt, muss ab 30. Juli zwischen Altem Einlaß und Holbeinstraße der Fahrstreifen Richtung Königsplatz wegfallen. Der Verkehr wird über Prinzregenten- und Holbeinstraße umgeleitet. Die Arbeiten dauern bis Mitte August. Ebenfalls mit Ferienbeginn starten in der Schazlerstaße weiter nordwestlich Leitungsarbeiten. Zwischen Frölichstraße und Altem Einlaß fällt ein Fahrstreifen wegen einer Fernwärmeschacht-Sanierung weg. Die Baustelle dauert sechs Wochen.

Blücherstraße Im Windschatten des Linienabbruchs der 1er sanieren die Stadtwerke Wasserleitungen in der Blücherstraße (zwischen Neuburger Straße und St. Pankratius). Der stadteinwärts fahrende Verkehr wird auf die Gleistrasse der Tram in der Straßenmitte umgeleitet. Es fallen keine Spuren weg, allerdings gibt es ein Tempolimit.

Rumplerstraße/Alter Postweg Am 7./8. August (Friedensfest) wird die Rumplerstraße an der Kreuzung zum Alten Postweg gesperrt Somit kommt man nicht mehr von der Haunstetter Straße zur B17. Die Umleitung läuft über Werner-von-Siemens-Straße und Alten Postweg. Tram und Bus sind nicht betroffen. Grund für die Sperrung ist eine Erneuerung der Ampel.

Weitere Baustellen: In der Riedingerstraße fällt ab 30. Juni eine Spur stadtauswärts wegen Kanalbaustellen weg. In der Halderstraße beheben die Stadtwerke einen Fernwärmeschaden. Es entsteht aber nur eine kurze Engstelle. Ab Mitte August wird in der Georgenstraße eine Gasleitung verlegt. Die Straße ist bis Ferienende komplett gesperrt. Auch das Pfärrle ist im Bereich der Einmündung in die Frauentorstraße komplett gesperrt. Grund sind Bauarbeiten.

