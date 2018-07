08:51 Uhr

Historisches Fest: Auch 2019 keine Neuauflage?

Zuletzt fand im Jahr 2017 das historische Bürgerfest in den Rote-Torwall-Anlagen statt. In diesem Jahr gibt es kein Fest dieser Art in Augsburg.

Historische Bürgerfeste in Augsburg haben Tradition. Heuer herrscht Pause. Doch auch eine Austragung im nächsten Jahr ist mit einem großen Fragezeichen versehen.

Von Michael Hörmann

Augsburg ist eine Stadt mit einer mehr als 2000-jährigen Geschichte, gegründet von den Römern. Das ist ideale Voraussetzung, um an die große Vergangenheit zu erinnern. Das klappt allerdings auf dem musealen Weg derzeit schwierig, weil das Römische Museum geschlossen ist. In der Toskanischen Säulenhalle am Zeugplatz gibt es eine Zwischenlösung. An Geschichte man auf andere Weise ebenfalls erinnert werden. So wie dies in vielen anderen Städten gepflegt wird. Historische Feste sind beliebt. Sie haben eine treue Fangemeinde. Auch Augsburg hat eine Tradition mit historischen Festen. Derzeit ruht der Betrieb. In diesem Jahr gibt es weder ein Fest am Roten Tor noch ein Fest am Wertachbrucker Tor. Und es sieht nach Informationen unserer Redaktion ganz danach aus, dass auch im kommenden Jahr kein historisches Bürgerfest über die Bühne geht.

Das nun wiederum bedeutet keine generelle Absage an diese Form der Feste. Es geht vor allem darum, die Organisation der Feste neu zu strukturieren. Und das kann dauern. Dabei spielt eine Rolle, dass sich die Interessengemeinschaft Historisches Augsburg (kurz IG) personell neu aufstellt. Die IG hatte in der Vergangenheit die Bürgerfeste am Roten Tor organisiert – zuletzt im Jahr 2017. Vor Kurzem gab es im Verein einen kompletten Führungswechsel. Das bisherige Vorstandstrio Nikolaus Jenik, Jürgen Escheid und Ursula Stingl zog sich zurück. Ramona Borowitzki ist neue Vorsitzende. Noch aber hat sie keinen Stellvertreter, da ein vorgeschlagener Kandidat bei der Mitgliederversammlung nicht die notwendige Zustimmung erhielt.

Historische Bürgerfeste sollen weiterhin am Roten Tor stattfinden

Gegenüber unserer Redaktion sagte die neue Vorsitzende, dass sie schon bald ein neues Team präsentieren werde. Zu den Plänen der neuen Führungsriege werde sie sich erst detailliert äußern, „wenn die Mannschaft aufgestellt ist“. Die IG ist der Dachverband der historisch aktiven Vereinigungen und Einzelpersonen. Sie ist insofern der zentrale Ansprechpartner in Augsburg für derartige Aktivitäten. Beim Wertachbrucker Thorfest, das zuletzt im Jahr 2016 stattfand, war der Stadtmauerverein der Veranstalter. Umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen rund das Wertachbrucker Tor führten letztlich dazu, dass dieser Austragungsort mittlerweile keine Rolle mehr spielt.

Wenn es weiterhin historische Bürgerfeste in Augsburg gibt, dann an den Rote-Tor-Wallanlagen. Diese Aussage kommt von offizieller Seite. Werner Kaufmann, der als Marktamtsleiter der Stadt Augsburg tätig ist, agiert zudem als städtischer Koordinator der Bürgerfeste. Kaufmann informierte zuletzt die Stadträte über die aktuelle Entwicklungen bei den historischen Festen. Der Einfluss der Stadt bei der Organisation wird deshalb größer, weil es mit der IG einen Vereinbarung gibt, die die Austragung von Festen regelt. Demnach ist die Stadt bei einer etwaigen Neuauflage Mitveranstalter.

Ein Bürgerfest soll an die Renaissancezeit Augsburgs erinnern

Kaufmann nennt klare Vorstellungen, wie der Festmodus aussehen könnte. Es würde demnach nichts dagegen sprechen, ein wiederkehrendes Bürgerfest, das dann alle zwei Jahre stattfindet, zu veranstalten. Es soll, wie gehabt, an die Renaissancezeit der freien Reichsstadt Augsburg (15. und 16. Jahrhundert) erinnern. Denkbar wäre, dass sich die Stadt in der Programmkoordination stärker einbringt, sagt Kaufmann. Auch ein Name fällt in diesem Zusammenhang: Stefan Sieber, der bereits jetzt als Ansprechpartner für die historischen Vereine agiert. Sieber ist zudem städtischer Beauftragter für Veranstaltungen.

Die Stadt will abwarten, wie sich die neue Führung der IG positioniert. Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD) lässt durchblicken, warum ein Neustart im Jahr 2019 durchaus mit einem Fragezeichen zu versehen sei. In der Nachbarstadt Friedberg findet 2019 (12. bis 21. Juli) das historische Altstadtfest „Friedberger Zeit“ statt, das Besucher von Nah und Fern anzieht. Es findet im dreijährigen Turnus statt. Das Bürgerfest in Augsburg unter neuer Führung würde 2019 kurz danach im August steigen. Wie zu hören ist, wird diese zeitliche Konstellation als Risiko gesehen, weil Augsburg bei einem Neustart gleich punkten müsse. Insofern wäre ein Jahr mehr Vorlaufzeit womöglich der bessere Weg.

