Hotelkette wollte ins ehemalige Woolworth-Gebäude

Das ehemalige Woolworth-Gebäude in der Annastraße gilt als Sorgenkind. Seit zehn Jahren stehen die Flächen leer und lassen die Fußgängerzone an dieser Stelle trist wirken. Lange hatte man gehofft, der Modehändler Peek & Cloppenburg, dessen Immobiliengesellschaft das Gebäude gehört, würde hierher ziehen. Doch im September letzten Jahres wurde klar: P&C bleibt seinem Standort in der Bahnhofstraße treu, die Annastraße erhielt eine Absage.

Hotel wollte nach Augsburg kommen

Jetzt wird zudem bekannt: Die Hotelkette „me and all“ hatte Interesse an dem Standort und stand in Verhandlungen mit dem Eigentümer der Immobilie. Allerdings erfolglos: „Wir hatten intensive Gespräche mit dem Eigentümer der Immobilie geführt, in der Annastraße ein „me and all hotel“ umzusetzen. Allerdings konnten wir vertraglich nicht zueinander finden“, heißt es seitens der Hotelkette auf Anfrage unserer Redaktion. Schon im September letzten Jahres hatte es Gerüchte gegeben, die Kette hätte Interesse an den Flächen in der Annastraße. Damals hielt man sich allerdings seitens „me and all“ noch bedeckt und ließ nur wissen: „Wir haben an mehreren deutschen Standorten Interesse, auch an Augsburg. Wir befinden uns aber noch in der Sondierungsphase. Es liegen noch keine abgeschlossenen Verträge vor.“

Wird das Gebäude abgerissen?

Das ehemalige Woolworth-Gebäude bleibt also weiterhin leer. Vielleicht erhärten sich demnächst Gerüchte, wonach das Gebäude abgerissen, neu aufgebaut und vermietet werden soll – das Erdgeschoss an ein Einzelhandelskonzept.

Die Hotelkette „me and all“ teilt unterdessen weiter mit: „Nach wie vor halten wir Augsburg für einen interessanten Standort. Eine konkrete Alternative zur Annastraße haben wir derzeit noch nicht, halten aber die Augen offen.“

Die Lindner Hotelgruppe, zu der „me and all“ gehört, zeigt damit genauso Interesse an der Fuggerstadt wie zahlreiche andere Unternehmen aus der Hotelbranche. Bis 2023 sollen insgesamt 12 neue Unterkünfte in der Stadt entstehen – Hotels ebenso wie Boardinghäuser, also Unterkünfte die auf längerfristiges Übernachten ausgerichtet sind.

