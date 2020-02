Immobilientage: Freier Eintritt weckt Interesse an teuren Häusern

Freie Wähler:

Wichtig ist vor allem, dass unsere Wirtschaftsreferentin Eva Weber nicht wie in der Vergangenheit auf die Idee kommt, in München mit günstigem Wohnraum in Augsburg zu werben. Wir Freien Wähler fordern eine Quote für den sozialen Wohnungsbau von 35 Prozent – und sogar 100 Prozent für die WBG. Gleichzeitig müssen aus unserer Sicht auch die Kirchen in die Pflicht genommen werden. Das katholische Ulrichswerk baut beispielsweise schon viel, dieses Engagement ist aber ausbaufähig. Wer so viel Kirchensteuer wie nie zuvor einnimmt, sollte keine Supermärkte für Edeka errichten, wie es gerade in der Stettenstraße der Fall ist, sondern Wohnraum für Familien.