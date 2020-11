vor 16 Min.

In Singapur in Quarantäne: Was ein Augsburger berichtet

Der Augsburger Philipp Mägel sitzt in Singapur auf einer Bank zwischen den Absperrungen. Die Regeln in der Metropole seien extrem streng. sagt er.

Plus In Augsburg ärgern sich einige über die Maskenpflicht in der Innenstadt, doch anderswo sind die Regeln um einiges strenger. Wie ein Augsburger die Situation in Singapur erlebt.

Von Katrin Löwen

Die Maskenpflicht in großen Teilen der Innenstadt wird in Augsburg recht gut eingehalten. Dennoch ärgern sich viele Bürger über die ihrer Ansicht nach zu strengen Corona-Regeln. Philipp Mägel, 30, ebenfalls Augsburger, kann sich darüber nur wundern. Seit einem Jahr arbeitet er bei einem amerikanischen Technologiekonzern in Singapur. Wer dort lebt, müsse sich mit weit strengeren Regeln auseinandersetzen, sagt er.

Vor Kurzem war Mägel für zwei Monate auf Heimaturlaub. „Als ich nach Deutschland geflogen bin, wusste ich zwar, dass ich nach meiner Rückkehr nach Singapur in Quarantäne muss." Doch Mägel ging davon aus, dass er diese Quarantäne zu Hause verbringen könne. Falsch gedacht: Er wurde für die 14-tägige Quarantäne in ein Hotel geschickt und muss dafür auch noch bezahlen, umgerechnet 1200 Euro.

Mägel verbringt die Zeit in Quarantäne mit seiner Freundin, doch die beiden dürfen das Zimmer nicht verlassen. Täten sie es, würden eine Geldstrafe von 10.000 Dollar und die Einziehung des Visums drohen. Wer in Quarantäne ist, werde zudem über GPS-Tracking überwacht. Dreimal täglich muss Mägel über eine App seinen Gesundheitszustand melden.

In Singapur sind sämtliche Sitzgelegenheiten alle 1,5 Meter gekennzeichnet. Bild: Philipp Mägel

Die meisten Corona-Regeln sind sinnvoll

So streng die Regeln sind, sie seien wirksam, sagt Mägel: Zwar stieg die Zahl der Neuinfektionen im März auch in Singapur stark, seit der Einführung der Maßnahmen sank sie aber. Inzwischen gebe es nur noch wenige Neuinfektionen pro Tag, am Dienstag waren es lediglich vier. Dabei werden pro Tag 31.100 Menschen getestet, dennoch gebe es momentan nur knapp 70 aktive Corona-Fälle.

