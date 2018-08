vor 41 Min.

In neuen Bussen der Stadtwerke gibt es Strom fürs Handy

Die Stadtwerke Augsburg erhalten zehn neue Busse. Am Donnerstag kommen die ersten. Sie haben unter anderem Ladebuchsen fürs Handy.

In Augsburg sind ab Mittwoch vier neue Silber-Busse der Stadtwerke unterwegs. Im Herbst folgen sechs weitere. Sie ersetzen laut einer Pressemitteilung ältere Fahrzeuge. Die neuen Busse sind aus der Baureihe der silbernen Mercedes-Busse, haben aber einige Neuerungen an Bord, sagen die Stadtwerke.

Neue Busse haben Steckdosen für Handys

In den neuen Bussen gibt es Steckdosen, an denen Handynutzer ihr Gerät mit einem USB-Kabel aufladen können. Angenehmer soll die Fahrt auf Klappsitzen im Stehbereich werden. „Bisher war es nicht immer leicht, sich in Kurven oder bei raschen Bremsungen gut halten zu können, da keine Armstützen oder Griffe zum Festhalten vorhanden waren“, sagt Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg. In den neuen Busflotten sind nun Haltegriffe angebracht. Zudem gebe es mehr Platz für Koffer und Rollatoren.

Die sechs Busse, die im Oktober kommen, haben einen zusätzlichen Elektromotor an Bord. Der wird aus Bremsenergie gespeist und beim Anfahren zugeschaltet. Das führt zu einer Kraftstoffeinsparung von über acht Prozent. Betrieben werden die Busse grundsätzlich mit Bio-Erdgase, so die Stadtwerke. (AZ)

