06:54 Uhr

Institutsgebäude: Drohen Mehrkosten in Millionenhöhe?

Die Fertigstellung eines Bauprojekts im Innovationspark Augsburg verzögert sich um ein Jahr. Es gibt Streit mit beteiligten Firmen.

Von Michael Hörmann

Das Bauwerk, das im Innovationspark etwas versteckt liegt, trägt einen etwas sperrigen Namen: Es handelt sich um das Institutsgebäude für Materials Resource Management, kurz MRM. Das Institut soll in Zukunft am sparsamen Einsatz von Ressourcen sowie an regenerativen Materialien und Prozessen forschen. Bauherr ist das bayerische Wissenschaftsministerium. 43 Millionen Euro werden investiert. Das war der Plan. Doch er lässt sich in dieser Form nicht mehr umsetzen. Das Gebäude, dessen Baumängel von außen nicht sichtbar werden, wird deutlich teurer.

Wie hoch die Mehrkosten auffallen, ist noch offen. Das ist allerdings nicht das einzige Problem, der mit dem Bau zusammenhängt. Wie berichtet, verzögert sich die Fertigstellung des Institutsgebäudes voraussichtlich um ein Jahr. Eigentlich hätte der Bau bereits Ende 2018 fertiggestellt sein sollen. Nun wird es auf Ende 2019 hinauslaufen.

Dem Vernehmen nach wird die zeitliche Verzögerung die Baukosten gewaltig in die Höhe treiben. Von Mehrkosten in Millionenhöhe muss ausgegangen werden.

Beim Innovationspark gab es Probleme mit der Fassadenfirma

Zumindest wird nun erklärbar, fest, warum die genannten Probleme aufgetreten sind. Zuständig für die Bauabwicklung ist das Staatliche Bauamt Augsburg. Behördenleiter Ulrich Blickle sagt auf Anfrage gegenüber unserer Redaktion: „Beim Neubau gibt es insbesondere massive Probleme mit der Fassadenfirma, die wegen deutlich verzögerter und unzureichender Arbeitsleistung dazu geführt haben, dass das Gebäude später als geplant eine dichte Außenhaut hatte.“

In der Konsequenz bedeutet dies laut Blickle Verzögerungen im gesamten folgenden Bauablauf. Hinzu kämen mangelhafte Ausführungen einzelner Firmen. Die Bauaufsicht habe daher Gutachter eingeschaltet, um die Mängel zu belegen. Dieser Prozess habe gleichfalls zu weiteren Terminverschiebungen und Behinderungen anderer Ausbaugewerke geführt. Damit nicht genug: Ein Wasserschaden im Untergeschoss des Gebäudes verhinderte zudem in Teilbereichen eine Weiterführung der Arbeiten.

Blickle verweist darüber hinaus auf weitere Aspekte, die die Fertigstellung verzögern. Es ist ein Problem, dass auch andere Bauherren kennen: Aufgrund der konjunkturell guten Lage sind viele Firmen überlastet und damit nicht ausreichend leistungsfähig.

Wenn Blickle auf die Geschichte des Projektes zurückblickt, begannen die großen Probleme erst nach Fertigstellung des Rohbaus: „Die Schwierigkeiten traten mit den weiteren Arbeiten und besonders in der Ausbauphase auf, wenn viele Gewerke ineinander greifen und es zahlreiche Abhängigkeiten gibt.“

Der Zeitplan sieht nun vor, dass das Institutsgebäude bis Ende 2019 fertiggestellt ist. Voraussetzung hierfür müsse allerdings sein, „dass die beauftragten Firmen ihre Leistung in der notwendigen Qualität und im geplanten Zeitrahmen tatsächlich erbringen“, so Blickle. Mehrkosten ließen sich noch nicht beziffern, sie werden den Verursachern in Rechnung gestellt.

Das ist im Institutsgebäude geplant

Im Gebäude werden Mitarbeiter der Universität und der Hochschule gemeinsam sitzen. Ihr Forschungsfeld umfasst Fragen wie diese: Wie können etwa Autobauer trotz knapper Ressourcen weiter erschwinglich und möglichst nachhaltig produzieren? Büros, Seminarräume, eine Versuchshalle, Labors und Lager sind vorgesehen. Eigentlich sollte der Bau bereits in diesem Jahr bezogen werden, doch daraus ist nichts geworden. Die Verzögerung des Einzugs im neuen Gebäude ist dem Vernehmen nach deshalb zu verschmerzen, weil das bereits einige Jahre existierende Institut vorerst an jetziger Wirkungsstätte seiner Arbeit nachgeht.

Das MRM im Süden der Stadt wird eine Größe von rund 13.000 Quadratmetern und eine Hauptnutzfläche von 5000 Quadratmetern haben. Es bietet Kapazitäten für 350 Mitarbeiter und 230 Studierende. Das Projekt wird vom Freistaat Bayern und dem Bund gefördert. Die Arbeiten begannen im März 2016.

