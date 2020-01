10:30 Uhr

Jetzt ist in Augsburg ein zweiter E-Scooter-Verleiher da

Nach Voi sind auch die Roller der Firma Tier in Augsburg angekommen.

Die Zahl der E-Scooter in Augsburg steigt. Nach Voi will auch die Firma Tier Mobility in der Stadt Fuß fassen. Sie hat über Nacht 200 Roller aufgestellt.

Von Stefan Krog

Nachdem der Elektro-Roller-Verleiher Voi seit vergangenem Jahr in Augsburg präsent ist und seine rote Rollerflotte ausbaute, gibt es jetzt einen Mitbewerber. Die Firma Tier-Mobility hat in der Nacht auf Donnerstag ihren Elektro-Roller-Service gestartet.

Zum Beginn habe man 200 Roller mit austauschbaren Batterien aufgestellt. „ Autos gehören nicht in die Innenstadt. Mit Tier-Scootern bieten wir Bewohnern und Gästen von Augsburg eine umweltfreundliche Alternative, um sich abgasfrei durch die Stadt zu bewegen – selbst in der kalten Jahreszeit“, so Dara Kornak, zuständig für die Augsburger Flotte.

Nun auch E-Scooter von Tier in Augsburg

Die türkisfarbenen Roller sind mit austauschbaren Batterien ausgestattet, sodass sie zum Aufladen nicht in eine Halle gefahren werden müssen, sondern nachts einfach einen neuen Akku vor Ort eingesetzt bekommen. Ziel des Unternehmens ist es, Rollerfahrten CO2-neutral zu gestalten.

Bei Tier wird – genauso wie bei Voi – für eine Fahrt ein Euro Grundpreis fällig zuzüglich 15 Cent pro Minute. Während Voi das Gebiet, in dem Roller nach der Fahrt abgestellt werden können, nach einer Anlaufphase von der Innenstadt auf angrenzende Stadtteile erweitert hat, setzt Tier momentan noch auf einen erweiterten Innenstadtbereich.

