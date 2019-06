vor 2 Min.

Jugendliche randalieren und vermüllen einen Schulhof

Mittags wurde an einer Schule in Augsburg randaliert. Abends vermüllten Jugendliche bei einer Party den Schulhof.

An der Augsburger Herrenbachschule und in deren Umfeld ist es am Mittwoch zu einer Reihe von Sachbeschädigungen gekommen. Gegen 15 Uhr stellte der Hausmeister fest, dass im Innenhof der Schule mehrere Dachrinnen, Blitzableiter und Jalousiehalterungen herausgerissen worden sind. Zudem sind mehrere Fensterrahmen mit Filzstiften beschmiert worden. Die Sachbeschädigungen sind laut Polizei wohl in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr begangen worden.

Gegen 22.30 Uhr beobachtete ein Zeuge dann mehrere Jugendliche, die gegen die Spiegel geparkter Fahrzeuge traten und danach in Richtung des Alten Heuwegs flüchteten. Die Jugendlichen hatten sich zuvor auf dem Schulareal aufgehalten, wo sie offensichtlich eine Party gefeiert hatten. Der Pausenhof war mit Müll und Getränkebechern übersät. Polizeibeamte stellten in der Heinestraße einen am Spiegel beschädigten Ford fest. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0821/323-2710. (jöh)