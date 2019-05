16:58 Uhr

Jugendliche vermüllen Spielplatz - Polizei beendet Party

So sah es nach der Party auf einem Oberhauser Spielplatz aus.

Jugendliche haben am Wochenende auf einem Augsburger Spielplatz gefeiert und ihren Müll liegen lassen. Wie die Polizei darauf reagiert.

Die Polizei hat am Samstagabend eine Party von Jugendlichen auf einem Spielplatz nahe der Dieselstraße in Oberhausen beendet. Die sieben Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren hatten dort Alkohol getrunken und ihren Müll einfach auf den Boden geworfen. Die Beamten kontrollierten die Jugendlichen. „Sie müssen jetzt damit rechnen, dass sie wegen des Mülls ein Bußgeld bezahlen müssen“, sagt Polizeisprecher Markus Trieb. Dass Spielplätze vermüllt werden, beobachtet die Polizei regelmäßig.

Vor allem an den Wochenenden würden Spielplätze als Orte für Partys missbraucht. Oft liegen danach auch Glasscherben herum. Die Polizei schaut nach Angaben des Sprechers bei ihren Streifenfahrten gezielt immer wieder gezielt nach Spielplätzen. Wenn die Müll-Verursacher erwischt werden, dann werden sie aufgefordert, die Sauerei wieder aufzuräumen. Kommen sie dieser Aufforderung nicht nach, so werde – wenn möglichen – den Verantwortlichen zumindest die Reinigung in Rechnung gestellt. (jöh)

