Junge Autofahrer liefern sich Rennen in der Stadt

Weil er Zeuge eines Autorennens in Augsburg wurde, rief ein Mann die Polizei. Die Beamten schafften es, die beiden Autofahrer anzuhalten.

Ein Autofahrer hat am Mittwochabend gegen 22.25 Uhr in Augsburg ein Fahrzeugrennen beobachtet, er informierte die Polizei. Der Zeuge sah, wie ein Pkw mit quietschenden Reifen an der Kreuzung Rosenaustraße/Pferseer Straße anfuhr, zeitweise verbotswidrig überholte und sich mit einem anderen Auto ein Rennen lieferte. Wie die Polizei berichtet, fuhren die beiden Autos im Innenstadtbereich mit bis zu 80 Stundenkilometer schnell.

Seit Oktober 2017 gilt der Paragraf 315 d des Strafgesetzbuchs. Er wurde eingeführt, nachdem bei mehreren illegalen Rennen Menschen getötet und schwer verletzt worden sind. Der Paragraf stellt „verbotene Kraftfahrzeugrennen" unter Strafe.

Die Teilnahme an einem solchen Rennen wird mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft. Wer damit Leib und Leben einer Person gefährdet, muss sogar mit bis zu fünf Jahren Haft rechnen. Bei einer gravierenden Verletzung oder beim Tod einer Person durch ein solches Rennen erhöht sich die mögliche Strafe auf bis zu zehn Jahre.

Ein Rennen muss nicht organisiert sein. Die Gerichte werten auch sogenannte spontane Ampelrennen als illegales Rennen. Es müssen auch nicht mehrere Fahrzeuge beteiligt sein. Es reicht auch eine Fahrt eines Autos „gegen die Uhr.“

An einer Tankstelle legten die beiden Kontrahenten eine kurze Pause ein, dann fuhren sie in Richtung Badstraße weiter. Hier schlossen sich weitere fünf Fahrzeuge an. In der Langenmantelstraße konnten sich die Polizeibeamten vor die Kolonne setzen und die Autos anhalten.

Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens nicht, so die Polizei. Gegen die beiden 19 und 22 Jahre alten Pkw-Fahrer wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. (ina)

