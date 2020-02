Kampf gegen giftige Kippen: Swally ist zurück am Kö

Plus Der kleine Roboter der Stadtwerke Augsburg dreht wieder seine Runden auf dem Königsplatz, um auf das Rauchverbot aufmerksam zu machen. Doch etwas ist nun anders.

„Hallo Swally!“, rufen zwei Mädchen einem blauen Kasten mit zwei großen Kulleraugen zu, der am Königsplatz mit seinen zwei Laufrollen auf sie zufährt. Es scheint, sie freuen sich über das Wiedersehen mit dem elektronischen Gerät. Swally ist ein kleiner Roboter, der Menschen darum bittet, ihre Zigaretten auszumachen. Und er hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich.

Die Augsburger Stadtwerke setzten Swally erstmals im Sommer 2016 am Königsplatz ein. Damals war der Roboter eine Schau. Bundesweit berichteten Medien über die Erfindung, die von Mitarbeitern der Stadtwerke gesteuert wurde. Doch dann wurde Swally "krank": Er hatte Fahrwerkprobleme und musste in die Werkstatt. Die Reparatur hat lange gedauert, doch jetzt ist er wieder zurück und erinnert Passanten wie zuvor an das Raucherverbot am Königsplatz.

Roboter "Swally" in Augsburg erinnert am Königsplatz an Rauchverbot

„Anfangs wurde Swally mit WLAN und einer App gesteuert, diese Steuerung hat aber Probleme gemacht. Deswegen funktioniert Swally jetzt mit einer RC-Fernsteuerung – also mit Fernbedienung, wie bei einem Modellauto“, erklärt Thomas Hosemann, Pressereferent der Stadtwerke.

Stadtwerke-Azubi Martin Rottmair und Kfz-Mechaniker Raphael Kröhn hatten 2018 Probleme am Fahrwerk von Swally repariert. Bild: Thomas Hosemann, swa

Bei Passanten und Medien kommt Swally gut an. „Uns haben in den vergangenen Jahren viele Menschen gefragt, ob sie Swally leihen oder kaufen können“, bestätigt Thomas Hosemann, „aber wir geben ihn nicht her.“ Denn der Roboter hat eine wichtige Mission für die Stadtwerke zu erfüllen: Er weist regelmäßig Passanten auf das Rauchverbot am Königsplatz hin. Dafür ist er jeden siebten Tag im Monat dort. Bei jedem Einsatz sind zwei Aufpasser des SWA-Teams dabei, die ihn steuern und begleiten. „Die meisten Menschen sind begeistert, wenn sie ihn sehen – besonders Kinder“, sagt Thomas Hosemann. „Zum Glück gab es noch niemanden, der aggressiv auf Swally reagierte.“

Roboter Swally ist für die Stadtwerke Augsburg im Einsatz

Wenn der Roboter nicht über den Königsplatz rollt, besucht er manchmal Veranstaltungen wie die „SWA-Erlebnisstage“. Der Name des Roboters ist übrigens eine Kombination aus „SWA“ für Stadtwerke Augsburg und „Wall-E“ in Anlehnung an einen gleichnamigen Filmroboter. In einer Online-Umfrage konnten User vor einigen Jahren über den Namen abstimmen. Unter Vorschlägen wie Kö*Boter oder Aux-Bot ging Swally als eindeutiger Gewinner hervor.

Swally ist jeden siebten Tag im Monat zwischen 10 und 15 Uhr am Königsplatz unterwegs.

